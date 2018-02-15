Эксперты отметили рост привлекательности инвестфорума в Сочи

17:5115.02.2018
(обновлено: 17:55 15.02.2018)
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МОСКВА, 15 фев — РИА Новости. Российский инвестиционный форум в Сочи в этом году привлек в 1,5 раза больше бизнес-туристов, чем в прошлом, рассказали РИА Новости эксперты группы компаний "Аэроклуб", занимающейся организацией деловых путешествий и мероприятий для корпоративных клиентов.
Аналитики проанализировали бронирования авиабилетов на период проведения форума в Сочи и выяснили, как изменился интерес к мероприятию среди компаний, работающих в России.
"Исходя из исследования, бизнес-туристы забронировали в полтора раза больше авиабилетов на даты проведения форума, чем годом ранее. Если в 2017 году интерес к форуму несколько ослабел, в этом — деловое сообщество вновь активизировалось", — говорится в обзоре.
Больше всего посетителей форума прилетело в Сочи из Москвы, Краснодара и Санкт-Петербурга. При этом число делегатов из Краснодара утроилось по сравнению с 2017 годом. Среди гостей форума этого года преобладают сотрудники энергодобывающих, FMCG (компании, работающие на рынке товаров повседневного спроса) и фармацевтических компаний.
Большинство деловых путешественников отправились в Сочи авиакомпаниями "Аэрофлот", "ЮТэйр" и S7. Доля перелетов бизнес-классом составила 7% от числа всех билетов, приобретенных на даты форума. Самый дорогой авиабилет приобрел сотрудник табачной компании, отправившийся в Сочи из Москвы бизнес-классом "Аэрофлота" за 138 тысяч рублей.
На время проведения форума значительно выросли цены в сочинских гостиницах. В особенности увеличилась стоимость ночи в отелях категории "пять звезд" (почти в 1,8 раза), трехзвездочные гостиницы подорожали на 20%, рост цен в гостиницах "четыре звезды" оказался наименее значительным и составил 14%.
МИА "Россия сегодня" является генеральным информационным партнером Российского инвестиционного форума в Сочи, который проходит 15-16 февраля. Агентство экономической информации "Прайм" медиагруппы "Россия сегодня" выступает информационным партнером форума.
Российский инвестиционный форум проводится в Сочи ежегодно и собирает участников как из регионов, так и из зарубежных стран. Мероприятие традиционно пройдет в главном Медиацентре Олимпийского парка.
МИА "Россия сегодня" является генеральным информационным партнером Российского инвестиционного форума. Агентство экономической информации "Прайм" выступает информационным партнером.
Форум проходит при поддержке правительства. На мероприятии соберутся главы практически всех регионов, а также топ-менеджеры лидирующих компаний, что позволит вести прямой диалог между бизнесом и властью.
В этом году в форуме примут участие более 160 представителей иностранных компаний из Австрии, Великобритании, Испании, Италии, США, Канады, Франции, Турции, Японии и других государств.
Ключевая тема мероприятия — "Формируя образ будущего". Участники форума затронут темы здравоохранения, экологии, цифрового образования и инновационного развития городов, а также рынка труда.
Пленарное заседание форума пройдет 15 февраля при участии премьер-министра России Дмитрия Медведева. На следующий день председатель правительства проведет традиционную встречу с руководителями регионов.
Накануне форума, 14 февраля состоится День молодежного предпринимательства, в рамках которого пройдут несколько мероприятий, посвященных участию молодых бизнесменов в экономическом развитии страны.
На форуме будет работать "Лаборатория НКО". На этой площадке благотворительные фонды и некоммерческие организации смогут провести презентации своих программ, мероприятия и лекции, направленные на развитие сектора социальных проектов.