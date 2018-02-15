Эксперты отметили рост привлекательности инвестфорума в Сочи

МОСКВА, 15 фев — РИА Новости. Российский инвестиционный форум в Сочи в этом году привлек в 1,5 раза больше бизнес-туристов, чем в прошлом, рассказали РИА Новости эксперты группы компаний "Аэроклуб", занимающейся организацией деловых путешествий и мероприятий для корпоративных клиентов.

Аналитики проанализировали бронирования авиабилетов на период проведения форума в Сочи и выяснили, как изменился интерес к мероприятию среди компаний, работающих в России.

"Исходя из исследования, бизнес-туристы забронировали в полтора раза больше авиабилетов на даты проведения форума, чем годом ранее. Если в 2017 году интерес к форуму несколько ослабел, в этом — деловое сообщество вновь активизировалось", — говорится в обзоре.

Больше всего посетителей форума прилетело в Сочи из Москвы, Краснодара и Санкт-Петербурга. При этом число делегатов из Краснодара утроилось по сравнению с 2017 годом. Среди гостей форума этого года преобладают сотрудники энергодобывающих, FMCG (компании, работающие на рынке товаров повседневного спроса) и фармацевтических компаний.

Большинство деловых путешественников отправились в Сочи авиакомпаниями "Аэрофлот", "ЮТэйр" и S7. Доля перелетов бизнес-классом составила 7% от числа всех билетов, приобретенных на даты форума. Самый дорогой авиабилет приобрел сотрудник табачной компании, отправившийся в Сочи из Москвы бизнес-классом "Аэрофлота" за 138 тысяч рублей.

На время проведения форума значительно выросли цены в сочинских гостиницах. В особенности увеличилась стоимость ночи в отелях категории "пять звезд" (почти в 1,8 раза), трехзвездочные гостиницы подорожали на 20%, рост цен в гостиницах "четыре звезды" оказался наименее значительным и составил 14%.

МИА "Россия сегодня" является генеральным информационным партнером Российского инвестиционного форума в Сочи, который проходит 15-16 февраля. Агентство экономической информации "Прайм" медиагруппы "Россия сегодня" выступает информационным партнером форума.