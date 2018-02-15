Собянин и Воробьев подписали соглашение о развитии Московского региона

Мэр Москвы Сергей Собянин и Дмитрий Медведев во время осмотра выставочных стендов ряда регионов на Российском инвестиционном форуме Сочи-2018

Мэр Москвы Сергей Собянин и Дмитрий Медведев во время осмотра выставочных стендов ряда регионов на Российском инвестиционном форуме Сочи-2018

МОСКВА, 15 фев — РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин и губернатор Московской области Андрей Воробьев подписали соглашение о развитии Московского региона, в рамках которого определены шесть стратегических проектов.

"Сегодня важное событие. В соответствии со стратегией регионального развития, утвержденной президентом Российской Федерации, мы с коллегами из Московской области, с Андреем Юрьевичем Воробьевым, разработали и сегодня подписываем соглашение о стратегическом сотрудничестве и развитии нашего региона. Московская агломерация является одной из самых крупнейших в мире. Более 20 миллионов человек постоянно находятся на территории Москвы и Московской области", — сказал Собянин.

По его словам, Москва и Московская область стали единым экономическим и социальным пространством, что требует единой координации и создания совместных программ. "Я считаю, что те направления, которые прописаны в соглашении — развитие промышленности, экологии, транспорта — являются ключевыми для жителей нашего региона и касаются, по сути дела, каждого жителя Москвы и Подмосковья", — отметил Собянин.

Мэр выразил надежду, что новое соглашение даст новый импульс развитию межрегиональных связей. "Это соглашение закрепляет очень важное направление того, что волнует каждого человека, который живет в Москве или Подмосковье. Это вопросы транспорта, вопросы чистой воды, экологии, вопросы, которые связаны с отдыхом наших детей, дачников. Все это требует нашего очень внимательного подхода", — подчеркнул в свою очередь Андрей Воробьев.

Документ заключен на срок до 2025 года. В рамках соглашения определены шесть стратегических проектов развития Московского региона. В частности, планируется развитие промышленного потенциала, что предполагает создание новых производственных мощностей, высокотехнологичных рабочих мест, производственно-технологической инновационной инфраструктуры в Москве и в Подмосковье. Также соглашение предусматривает реализацию проекта "Чистая вода" — проведение совместных мероприятий по улучшению качества питьевой воды на территории региона, сохранения запасов пресной воды.

Кроме того, власти Москвы и Московской области договорились о сотрудничестве в сфере обеспечения экологической безопасности, развития инфраструктуры и обустройства дачных поселков, организации отдыха детей, включая санитарно-медицинское обеспечение детских учреждений отдыха. Власти намерены расширить сотрудничество в сфере общественного транспорта, в том числе легкового такси, что предполагает проведение мероприятий по повышению безопасности на дорогах, интеграцию интеллектуальных транспортных систем, развитие пригородных пассажирских перевозок, создание Московских центральных диаметров (МЦД).

МИА "Россия сегодня" является генеральным информационным партнером Российского инвестиционного форума в Сочи, который проходит с 15 по 16 февраля. Агентство экономической информации "Прайм" медиагруппы "Россия сегодня" выступает информационным партнером форума.