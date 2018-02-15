Кудрин считает международное соглашение по кибербезопасности целесообразным

СОЧИ, 15 фев — РИА Новости. Международное сообщество должно предпринять совместные шаги в области кибербезопасности, заявил глава совета Центра стратегических разработок (ЦСР) Алексей Кудрин.

"Некий виток произошел в санкциях в связи с обвинениями во вмешательстве в выборный процесс в США, сейчас ведется дискуссия по поводу аргументов, но, как минимум, мы видим, что это произвело сильное впечатление на политический истеблишмент США. И здесь, мне кажется, были бы целесообразны шаги по взаимным или каким-то международным соглашениям в области кибербезопасности", — сказал Кудрин в интервью телеканалу "РБК" в кулуарах инвестиционного форума в Сочи.

Он добавил, что тема кибербезопасности сейчас выходит на первое место в вопросах безопасности, включая защиту банковской и финансовой систем, гостайн, сферы ВПК.

В конгрессе США идут независимые расследования по поводу "российского вмешательства" в выборы президента США, на которых победил Дональд Трамп. Аналогичное расследование также ведет ФБР. Россия неоднократно опровергала обвинения во вмешательстве в выборы США, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков называл их "абсолютно голословными".

МИА "Россия сегодня" является генеральным информационным партнером Российского инвестиционного форума в Сочи, который проходит с 15 по 16 февраля. Агентство экономической информации "Прайм" медиагруппы "Россия сегодня" выступает информационным партнером форума.