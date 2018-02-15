"Зал не спал, а спикеры шутили": Медведев рассказал об инвестфоруме в Сочи

Мэр Москвы Сергей Собянин и Дмитрий Медведев во время осмотра выставочных стендов ряда регионов на Российском инвестиционном форуме Сочи-2018

Мэр Москвы Сергей Собянин и Дмитрий Медведев во время осмотра выставочных стендов ряда регионов на Российском инвестиционном форуме Сочи-2018

МОСКВА, 15 фев — РИА Новости. Атмосфера на Российском инвестиционном форуме достаточно веселая, активная, спать никому не хочется, отметил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.

"Знаете, самое страшное, когда на таких мероприятиях хочется спать. А сегодня там было достаточно весело, активно. Там о чем только не шутили, в том числе о том, как напитки разливают или еще что-то делают, поэтому зал не спал", — сказал Медведев в интервью телеканалу "Россия 24"

Он также отметил, что многие участники форума цитировали классиков, и он в том числе. "Чехова я цитировал. Это мой любимый писатель", — добавил глава правительства.

Российский инвестиционный форум 2018 проходит в Сочи 15-16 февраля на площадке Главного медиацентра Олимпийского парка. Ключевая тема — "Формируя образ будущего".

Как ранее сообщали организаторы, по состоянию на 1 февраля свое участие в форуме подтвердили более 2 тысяч представителей бизнеса, в том числе более 700 руководителей крупных российских компаний, руководители федеральных органов исполнительной власти, 77 глав субъектов РФ, члены Государственной думы и Совета Федерации, представители иностранных компаний.

МИА "Россия сегодня" является генеральным информационным партнером Российского инвестиционного форума в Сочи, который пройдет с 15 по 16 февраля. Агентство экономической информации "Прайм" медиагруппы "Россия сегодня" выступает информационным партнером форума.