Ростелеком будет развивать инфраструктуру и услуги связи в Коми

Глава Удмуртской Республики Александр Бречалов, министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ Михаил Мень, президент ПАО Ростелеком Михаил Осеевский и генеральный директор Базэл Аэро Леонид Сергеев (справа налево) на конференции : Умный город — новое качество жизни на Российском инвестиционном форуме (РИФ-2018) в Сочи

Глава Удмуртской Республики Александр Бречалов, министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ Михаил Мень, президент ПАО Ростелеком Михаил Осеевский и генеральный директор Базэл Аэро Леонид Сергеев (справа налево) на конференции : Умный город — новое качество жизни на Российском инвестиционном форуме (РИФ-2018) в Сочи

С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 фев — РИА Новости. Глава республики Коми Сергей Гапликов, министр связи и массовых коммуникаций РФ Николай Никифоров и президент ПАО "Ростелеком" Михаил Осеевский в рамках Российского инвестиционного форума в Сочи подписали трехстороннее соглашение о сотрудничестве в сфере реализации инвестиционных проектов, сообщила пресс-служба главы республики.

В частности, стороны договорились о взаимодействии в развитии на территории региона инфраструктуры связи, комплексных государственных информационных систем и телекоммуникаций, повышении качества предоставляемых жителям Коми услуг связи, а также повышении качества и доступности государственных и муниципальных услуг.

Как отмечается в сообщении, одним из основных направлений сотрудничества в рамках соглашения является реализация на территории Коми программы устранения цифрового неравенства. Она направлена на обеспечение равных возможностей для всех жителей региона в использовании современных услуг связи, включая высокоскоростной доступ в интернет. Соглашением предусмотрена установка точек доступа к интернету со скоростью не менее 10 Мбит/с, подключенных по волоконно-оптической линии связи в населенных пунктах с населением от 250 до 500 человек. При этом планируется охватить сетью Wi-Fi с бесплатным доступом к интернету 26 сельских библиотек Коми.

По мере строительства в населенных пунктах региона волоконно-оптических линий связи к широкополосным каналам сети интернет будут подключены социальные учреждения. Планируется, что широкополосный интернет придет в 123 населенных пункта республики. Из них строительство линий связи необходимо в 60, а это порядка 2 тысяч километров волоконно-оптических линий.

"Развитие республики Коми невозможно представить без современной телекоммуникационной инфраструктуры. Современная связь должна быть максимально доступной для всех жителей региона. У нас большая территория, есть много удаленных и труднодоступных населенных пунктов. Поэтому сегодня одна из важнейших задач – это устранение "цифрового неравенства", а также обеспечение населения качественными инновационными сервисами", — отметил Гапликов, слова которого приводятся в сообщении.

МИА "Россия сегодня" является генеральным информационным партнером Российского инвестиционного форума в Сочи, который проходит с 15 по 16 февраля. Агентство экономической информации "Прайм" медиагруппы "Россия сегодня" выступает информационным партнером форума.