Голодец призвала уделить внимание школьному образованию

Заместитель председателя правительства РФ Ольга Голодец во время интервью сайту RIA.ru на Российском инвестиционном форуме в Сочи. 15 февраля 2018

Заместитель председателя правительства РФ Ольга Голодец во время интервью сайту RIA.ru на Российском инвестиционном форуме в Сочи. 15 февраля 2018

СОЧИ, 15 фев — РИА Новости. Школьному и дошкольному образованию должно всегда уделяться особое внимание вне зависимости от того, какую структуру имеют курирующие его ведомства, заявила в интервью РИА Новости вице-премьер Ольга Голодец, отвечая на вопрос о предложении разделить Минобрнауки РФ на министерство просвещения и министерство высшего образования и науки.

Ранее глава Высшей аттестационной комиссии (ВАК), бывший министр образования Владимир Филиппов предложил разделить Минобрнауки РФ на министерство просвещения и министерство высшего образования и науки. По его словам, это позволило бы обратить большее внимание на проблемы школьного образования.

"Школьное, дошкольное образование, — это основа развития личности и конкурентоспособности ребенка в будущем. И, конечно, ему должно уделяться совершенно особое внимание. Можно по-разному структурировать работу, но то, что эта тема была, есть и будет абсолютным приоритетом и с точки зрения гуманитарного развития, и с точки зрения развития нашей страны, это абсолютно так", — заявила Голодец на полях Российского инвестиционного форума в Сочи.

"Можно и так, и так работать", — сказала она, отвечая на вопрос, возможно ли создание отдельного ведомства.

Голодец добавила, что подобные решения принимает не правительство, также правительство не уполномочено их обсуждать.

МИА "Россия сегодня" является генеральным информационным партнером Российского инвестиционного форума. Агентство экономической информации "Прайм" медиагруппы "Россия сегодня" выступает информационным партнером.