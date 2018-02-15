Собянин рассказал о росте инвестиций в московскую экономику

17:2615.02.2018
(обновлено: 17:29 15.02.2018)
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МОСКВА, 15 фев — РИА Новости. Объем инвестиций в экономику Москвы вырос на 70% за последние семь лет, сегодня они составляют почти 2 триллиона рублей, заявил в четверг мэр столицы Сергей Собянин.
"За последние семь лет объем инвестиций в сопоставимых цифрах вырос на 70%, это колоссальное движение вперед… В последние годы мы видели спад инвестиций, но в Москве даже в самые плохие периоды инвестиции не падали, хотя бы 1-2% был рост", — сказал Собянин в интервью "Россия 24
" на инвестфоруме в Сочи.
Однако мэр напомнил, что подобной динамики роста инвестиций в прежние годы не было. "Мы говорим о том, что уже достигнута была большая база. Было порядка 800 миллиардов рублей, а сейчас почти 2 триллиона. Именно это является драйвером московской экономики, делает нас уверенными в том, что мы идем по правильному пути", — добавил он.
Собянин отметил, что за счет инвестиций столичные власти выполняют социальные обязательства, наполняют бюджет и планируют перспективы на будущее.
"Бытует мнение, что инвестиции в Москву сами приходят, но это не так. Секрет роста инвестиций заключается в том, что город сам вкладывает деньги в инфраструктуру, в МЦК, в метро, в дороги, в инженерную инфраструктуру. Бюджета бы не было, если бы мы не вкладывались в инвестиции, это взаимосвязанные вещи", — подчеркнул глава столицы.
МИА "Россия сегодня" является генеральным информационным партнером Российского инвестиционного форума в Сочи, который проходит с 15 по 16 февраля. Агентство экономической информации "Прайм" медиагруппы "Россия сегодня" выступает информационным партнером форума.
Российский инвестиционный форум проводится в Сочи ежегодно и собирает участников как из регионов, так и из зарубежных стран. Мероприятие традиционно пройдет в главном Медиацентре Олимпийского парка.
МИА "Россия сегодня" является генеральным информационным партнером Российского инвестиционного форума. Агентство экономической информации "Прайм" выступает информационным партнером.
Форум проходит при поддержке правительства. На мероприятии соберутся главы практически всех регионов, а также топ-менеджеры лидирующих компаний, что позволит вести прямой диалог между бизнесом и властью.
В этом году в форуме примут участие более 160 представителей иностранных компаний из Австрии, Великобритании, Испании, Италии, США, Канады, Франции, Турции, Японии и других государств.
Ключевая тема мероприятия — "Формируя образ будущего". Участники форума затронут темы здравоохранения, экологии, цифрового образования и инновационного развития городов, а также рынка труда.
Пленарное заседание форума пройдет 15 февраля при участии премьер-министра России Дмитрия Медведева. На следующий день председатель правительства проведет традиционную встречу с руководителями регионов.
Накануне форума, 14 февраля состоится День молодежного предпринимательства, в рамках которого пройдут несколько мероприятий, посвященных участию молодых бизнесменов в экономическом развитии страны.
На форуме будет работать "Лаборатория НКО". На этой площадке благотворительные фонды и некоммерческие организации смогут провести презентации своих программ, мероприятия и лекции, направленные на развитие сектора социальных проектов.