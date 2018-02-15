Собянин рассказал о росте инвестиций в московскую экономику

Мэр Москвы Сергей Собянин и Дмитрий Медведев во время осмотра выставочных стендов ряда регионов на Российском инвестиционном форуме Сочи-2018

Мэр Москвы Сергей Собянин и Дмитрий Медведев во время осмотра выставочных стендов ряда регионов на Российском инвестиционном форуме Сочи-2018

МОСКВА, 15 фев — РИА Новости. Объем инвестиций в экономику Москвы вырос на 70% за последние семь лет, сегодня они составляют почти 2 триллиона рублей, заявил в четверг мэр столицы Сергей Собянин.

"За последние семь лет объем инвестиций в сопоставимых цифрах вырос на 70%, это колоссальное движение вперед… В последние годы мы видели спад инвестиций, но в Москве даже в самые плохие периоды инвестиции не падали, хотя бы 1-2% был рост", — сказал Собянин в интервью " Россия 24 " на инвестфоруме в Сочи.

Однако мэр напомнил, что подобной динамики роста инвестиций в прежние годы не было. "Мы говорим о том, что уже достигнута была большая база. Было порядка 800 миллиардов рублей, а сейчас почти 2 триллиона. Именно это является драйвером московской экономики, делает нас уверенными в том, что мы идем по правильному пути", — добавил он.

Собянин отметил, что за счет инвестиций столичные власти выполняют социальные обязательства, наполняют бюджет и планируют перспективы на будущее.

"Бытует мнение, что инвестиции в Москву сами приходят, но это не так. Секрет роста инвестиций заключается в том, что город сам вкладывает деньги в инфраструктуру, в МЦК, в метро, в дороги, в инженерную инфраструктуру. Бюджета бы не было, если бы мы не вкладывались в инвестиции, это взаимосвязанные вещи", — подчеркнул глава столицы.

МИА "Россия сегодня" является генеральным информационным партнером Российского инвестиционного форума в Сочи, который проходит с 15 по 16 февраля. Агентство экономической информации "Прайм" медиагруппы "Россия сегодня" выступает информационным партнером форума.