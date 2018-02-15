Медведев предложил не замыкаться "в своем мирке", а создавать новые команды

Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев во время осмотра выставочных стендов ряда регионов на Российском инвестиционном форуме Сочи-2018. 15 февраля 2018

Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев во время осмотра выставочных стендов ряда регионов на Российском инвестиционном форуме Сочи-2018. 15 февраля 2018

СОЧИ, 15 фев — РИА Новости. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев заявил, что в любом деле нужно обязательно создавать современные команды и искать новых людей, а не замыкаться в "каком-то своем мирке".

"И вообще вот здесь коллеги абсолютно правильно говорили, что нужно обязательно создавать современные команды, обязательно новых людей искать. Мы подчас никого не видим, вращаемся в каком-то своем мирке. Вот, я помню, с правительством собрались, мне коллеги говорят — вот надо еще обязательно провести некий тренинг или обучение для заместителей министров. Герман Оскарович (Греф, глава Сбербанка- ред.), по-моему, свои услуги тогда предложил", — рассказал Медведев на пленарном заседании Российского инвестиционного форума в Сочи

"Это заместители министров — люди, с которыми я, например, как председатель правительства регулярно встречаюсь на совещаниях. Ну если нет министра, приходит заместитель министра, он, как правило, молчит или говорит что-то в соответствии с теми инструкциями, которые получил от министра, а потом подчас еще и министр опровергает то, что сказал замминистра, такое тоже бывает", — добавил он.

По словам Медведев, он "потом собрал этих самых заместителей министров", а это, как правило, "люди достаточно молодые, амбициозные". "Слушайте, какие интересные люди. Особенно, когда над ними довлеют инструкции, данные сверху. Но тем более, что ряд заместителей министров иногда и министрами становятся, такое тоже происходит. Но встречи точно не бесполезны", — отметил премьер-министр.

МИА "Россия сегодня" является генеральным информационным партнером Российского инвестиционного форума в Сочи, который проходит с 15 по 16 февраля. Агентство экономической информации "Прайм" медиагруппы "Россия сегодня" выступает информационным партнером форума.