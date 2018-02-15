Глава ПФР озвучил планы по увеличению пенсий в России

Председатель правления Пенсионного фонда РФ Антон Дроздов во время интервью в студии радио Sputnik на Российском инвестиционном форуме в Сочи. 15 февраля 2018

Председатель правления Пенсионного фонда РФ Антон Дроздов во время интервью в студии радио Sputnik на Российском инвестиционном форуме в Сочи. 15 февраля 2018

СОЧИ, 15 фев — РИА Новости. Размер пенсий в России должен достигнуть 2,5 прожиточного минимума к 2030 году, заявил в интервью РИА Новости глава Пенсионного фонда России Антон Дроздов на площадке инвестиционного форума в Сочи.

"Стратегия развития пенсионной системы, которая сейчас реализовывается, рассчитана до 2030 года. Основное в ней — это увеличение пенсий граждан, и ориентир — это 2,5-3 прожиточных минимума. Сейчас это примерно 1,63-1,64. Но это падение было в связи, как вы помните, с всплеском инфляции", — сказал Дроздов.

Ранее вице-премьер Ольга Голодец сообщила в интервью РИА Новости, что приоритетная задача правительства России, обозначенная в стратегии пенсионного развития, — достижение уровня пенсий в 2,5 прожиточных минимума, около 25 тысяч рублей.

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