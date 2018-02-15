Google можно приостановить в одной отдельно взятой стране, пошутил Медведев

Максим Орешкин и Дмитрий Медведев на пленарном заседании Инвестиции в регионы – инвестиции в будущее Российского инвестиционного форума Сочи-2018

Максим Орешкин и Дмитрий Медведев на пленарном заседании Инвестиции в регионы – инвестиции в будущее Российского инвестиционного форума Сочи-2018

СОЧИ, 15 фев — РИА Новости. Российский премьер Дмитрий Медведев пошутил, что можно приостановить Google в одной отдельно взятой стране. Такое заявление он сделал в выступлении на сессии Российского инвестиционного форума в Сочи.

"Как думаете, Alibaba бы состоялся, если бы в Китае был Amazon и eBay? Вот не факт… Понимаете, мы должны выращивать своих. Может быть, Google приостановить, чтобы "Яндекс" вырос? Какие-то такие вещи мы должны думать", — предложил в своем выступлении гендиректор российской биотехнологической компании BIOCAD Дмитрий Морозов.

"Google мы можем приостановить, но в одной отдельно взятой стране", — пошутил в ответ Медведев.

"Сюда иностранные фармацевтические компании пустили без всякой конкуренции, они делали, что хотят, сейчас мы их отжимаем и всё. И в мире будем их отжимать. Просто помогайте нам", — сказал в свою очередь Морозов.

МИА "Россия сегодня" является генеральным информационным партнером Российского инвестиционного форума в Сочи, который проходит с 15 по 16 февраля. Агентство экономической информации "Прайм" медиагруппы "Россия сегодня" выступает информационным партнером форума.