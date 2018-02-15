Силуанов заявил, что в России есть условия для спокойной работы бизнеса

СОЧИ, 15 фев — РИА Новости. Устойчивость бюджета и финансов, стабильность курса рубля и предсказуемость налоговой системы являются основами, которые позволяют бизнесу спокойно работать в России, не озираясь на любые санкции, заявил министр финансов РФ Антон Силуанов.

"Мы считаем, что устойчивость бюджета, бюджетная система, устойчивость в финансах, курс рубля, предсказуемость налоговой системы — это те, как раз базовые основы, которые позволяют бизнесу спокойно здесь работать, не озираясь на любые санкции. Сейчас у нас создан устойчивый бюджет, то, что мы приняли бюджетное правило — это шаги на то, чтобы обеспечить комфорт, предсказуемость и уверенность, главное, бизнеса в работе в России независимо от того, будут санкции ужесточаться, не будут", — сказал Силуанов в интервью телеканалу "Россия 24"

В январе Минфин США опубликовал "кремлевский список", в который вошло почти все руководство России и крупные российские предприниматели — всего 210 человек. Список был подготовлен в соответствии с законом "О противодействии противникам Америки посредством санкций" (CAATSA), принятым в США летом 2017 года. Он не влечет автоматических санкций против упомянутых лиц, но подразумевает, что ограничительные меры могут быть введены в будущем.

"Вопрос санкций, который мы слышим от наших американских коллег, не закрыт. Он будет продолжаться и дальше. Поэтому нам нужно принять меры для того, чтобы мы работали, спокойно работали вне зависимости, что там придумают за океаном", — добавил он.

МИА "Россия сегодня" является генеральным информационным партнером Российского инвестиционного форума в Сочи, который проходит с 15 по 16 февраля. Агентство экономической информации "Прайм" медиагруппы "Россия сегодня" выступает информационным партнером форума.