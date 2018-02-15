Силуанов сообщил, что работа над выпуском евробондов в юанях продолжается

В первый день форума пройдет пленарное заседание по теме "Инвестиции в регионы — инвестиции в будущее", на котором выступит Дмитрий Медведев.



На фото: министр спорта РФ Павел Колобков во время интервью в студии радио Sputnik на Российском инвестиционном форуме (РИФ-2018) в Сочи.