"Газпром" и ЧТПЗ будут сотрудничать в производстве труб

МОСКВА, 15 фев — РИА Новости. "Газпром" и ЧТПЗ подписали дорожную карту по освоению производства труб для морских месторождений, сообщает "Газпром" в четверг.

В соответствии с документом, ЧТПЗ освоит технологию производства труб из стали Super Duplex 25Cr и труб из никелевого сплава UNS N06625. Эти материалы обеспечивают сверхвысокую прочность и коррозионную стойкость оборудования, эксплуатируемого в условиях морской среды. В настоящее время такие трубы в России не выпускаются.

"Сегодня в Сочи в рамках Российского инвестиционного форума заместитель председателя правления ПАО "Газпром" Виталий Маркелов и председатель совета директоров ПАО "Челябинский трубопрокатный завод" (ЧТПЗ) Андрей Комаров подписали дорожную карту по освоению выпуска и серийному производству труб для морских месторождений", — говорится в сообщении.

Предполагается, что в течение 2018 года будут подготовлены опытные образцы труб, проведены их испытания и сертификация на соответствие требованиям "Газпрома". Трубы планируется применять при изготовлении отечественного оборудования для систем подводной добычи, в частности манифольдов и фонтанной арматуры.

"Газпром" — глобальная энергетическая компания. Основные направления деятельности — геологоразведка, добыча, транспортировка, хранение, переработка и реализация газа, газового конденсата и нефти; реализация газа в качестве моторного топлива; производство и сбыт тепло- и электроэнергии.

ЧТПЗ является одной из ведущих промышленных групп металлургического комплекса России. Объединяет предприятия и компании черной металлургии, складской комплекс, компанию по заготовке и переработке металлолома, предприятия по производству магистрального оборудования.

МИА "Россия сегодня" является генеральным информационным партнером Российского инвестиционного форума в Сочи, который проходит с 15 по 16 февраля. Агентство экономической информации "Прайм" медиагруппы "Россия сегодня" выступает информационным партнером форума.