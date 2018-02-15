Международные компании готовы участвовать в "проектной фабрике" ВЭБа в Сочи

СОЧИ, 15 фев — РИА Новости. Российские и международные компании и банки готовы участвовать в "фабрике проектного финансирования" в РФ через покупку облигаций, заявил глава ВЭБа Сергей Горьков на Российском инвестиционном форуме в Сочи.

Внешэкономбанк в четверг подписал соглашения по "фабрике проектного финансирования" со Сбербанком, Газпромбанком и ВТБ, а также с Российским фондом прямых инвестиций (РФПИ). В рамках этого нового инструмента долгосрочного инвестирования банки смогут разделить риски проектного финансирования с ВЭБом, что позволит удешевить заемные средства для компаний. Срок проектов ограничен 20 годами, спонсор или инициатор проекта должен вложить не менее 20% собственных средств.

"Мы получатели субсидий (фабрики проектного финансирования — ред.) и мы также отвечаем за выпуск облигаций. У нас есть гарантии, которые будут сформированы на наше дочернее общество. При этом мы видим три этапа, которые будут участвовать в целом и составлять основу фабрики", — сказал Горьков.

"Первый транш А, где участником является ВЭБ, наше дочернее общество, транш Б — здесь к нам присоединяются участники — банки — и ВТБ, и Сбербанк и Газпромбанк и Совкомбанк и ЕАБР. Мы надеемся, что ещё банки в ближайшее время подтянуться, и поэтому здесь будет большее количество участников", — пояснил глава госкорпорации.

По его словам, в проекте могут принять участие международные банки, а также ряд крупных российских компаний, таких как "Лукойл" и "Ростелеком".

МИА "Россия сегодня" является генеральным информационным партнером Российского инвестиционного форума в Сочи, который проходит с 15 по 16 февраля. Агентство экономической информации "Прайм" медиагруппы "Россия сегодня" выступает информационным партнером форума.