РФПИ предоставит средства проектам в рамках "фабрики финансирования"

СОЧИ, 15 фев — РИА Новости Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) будет участвовать в работе "фабрики проектного финансирования", предоставляя средства прошедшим отбор проектам, говорится в пресс-релизе фонда.

В четверг в рамках Российского инвестиционного форума в Сочи РФПИ и Внешэкономбанк (ВЭБ) договорились о сотрудничестве в рамках реализации инициативы "фабрика проектного финансирования" — механизма кредитования инвестиционных проектов с применением мер государственной поддержки.

"Согласно достигнутым договоренностям, РФПИ будет принимать участие в работе "фабрики" и предоставлять акционерное финансирование прошедшим отбор проектам", — говорится в сообщении. Глава фонда Кирилл Дмитриев отметил, что сотрудничество РФПИ и ВЭБа позволит придать новый импульс инвестиционной активности российскому рынку.

"Благодаря нашему участию проекты в рамках "фабрики" получат возможность привлечения лучших мировых практик и экспертизы от крупного российского инвестора с масштабной сетью партнерств по всему миру", — добавил Дмитриев, слова которого приводятся в сообщении.

МИА "Россия сегодня" является генеральным информационным партнером Российского инвестиционного форума в Сочи, который проходит с 15 по 16 февраля. Агентство экономической информации "Прайм" медиагруппы "Россия сегодня" выступает информационным партнером форума.