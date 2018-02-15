ВЭБ назвал объем первых проектов в рамках фабрики проектного финансирования

СОЧИ, 15 фев — РИА Новости. Объем пилотных проектов в рамках запущенной ВЭБом фабрики проектного финансирования составляет 180 миллиардов рублей, говорится в сообщении госкорпорации.

Внешэкономбанк в четверг подписал соглашения по "фабрике проектного финансирования" со Сбербанком, Газпромбанком и ВТБ, а также с Российским фондом прямых инвестиций (РФПИ). В рамках этого нового инструмента долгосрочного инвестирования банки смогут разделить риски проектного финансирования с ВЭБом, что позволит удешевить заемные средства для компаний. Срок проектов ограничен 20 годами, спонсор или инициатор проекта должен вложить не менее 20% собственных средств.

"Общая стоимость первых проектов, подтвердившихся на фабрику, составляет 180 миллиардов рублей. Речь идет о создании новых высокотехнологичных производств на территории страны, соответствующих отраслевым приоритетам ВЭБа", — говорится в сообщении.

В числе первых проектов строительство Тайшетского алюминиевого завода мощностью 429 тысяч тонн. Заемщик – ООО "Русал Тайшет". Стоимость проекта составляет 80,3 миллиарда рублей, он предусматривает финансирование участниками синдиката в равных долях. Срок финансирования — 14 лет. Предполагаемый объем участия ВЭБа — 18,5 миллиарда рублей.

Еще одним пилотным проектом станет завершение строительства и запуск прокатного комплекса Красноярского металлургического завода. Общая стоимость проекта составляет 8,1 миллиарда рублей, предполагаемое участие ВЭБа – до 6,8 миллиарда рублей.

Также под фабрику проектного финансирования объявлены строительство третьей очереди производства метанола мощностью 500 тысяч тонн в Тульской области (общая стоимость проекта 23,7 миллиарда рублей, инициатор проекта — ОАО "Щекиноазот") и организация масштабного производства активной фармацевтической субстанции стронция-84 (проект общей стоимостью 3,2 миллиарда рублей. реализует Центр развития ядерной медицины).

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