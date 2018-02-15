Костин назвал идею об увеличении объёма ОФЗ своевременной

СОЧИ, 15 фев — РИА Новости. Инициатива об увеличении объёма размещения облигаций федерального займа (ОФЗ) для населения до 100 миллиардов рублей в 2018 году своевременна, считает глава ВТБ Андрей Костин.

В четверг премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поручил Минфину проработать вопрос об увеличении объема размещения ОФЗ для населения в 2018 году до 100 миллиардов рублей.

Минфин в 2017 году запустил новый инструмент для сбережений россиян — ОФЗ для населения, которые оказались весьма популярными как альтернатива банковским вкладам. Минфин успешно реализовал два розничных транша по 15 миллиардов рублей и запустил третий транш аналогичным объемом. В 2018 году министерство намерено продолжить выпускать облигации для населения. ОФЗ размещаются через ВТБ и Сбербанк.

"Мне кажется, давно население нуждалось в определенном инструменте для вложения и вообще мы видим растущий интерес сегодня вкладчиков по мере сокращения ставки и по мере депозитных ставок. Все больше людей интересуются инвестиционными инструментами. Поэтому в этом плане, мне кажется, своевременно", — сказал Костин журналистам в кулуарах Российского инвестиционного форума.

При этом глава второго по активам российского банка отметил, что ВТБ намерен и дальше принимать участие в таком инструменте.

"Я думаю, что мы продолжим участвовать. Я думаю, что опыт первый показал, что это хороший инструмент, он востребован… но инициатива новая, мы пока ещё с Минфином и с правительством не обсуждали это, дадут нам полномочия, будем работать", — добавил он.

МИА "Россия сегодня" является генеральным информационным партнером Российского инвестиционного форума в Сочи, который проходит 15-16 февраля. Агентство экономической информации "Прайм" медиагруппы "Россия сегодня" выступает информационным партнером форума.