В ГД рассчитывают на встречу с американскими парламентариями в текущем году

СОЧИ, 15 фев — РИА Новости. Контакты с американскими парламентариями необходимы, назревает необходимость активизации отношений, есть надежда, что встреча состоится в текущем году, заявил РИА Новости глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

Парламентарий отметил, что в ближайшее время в США не поедет. "Но назревает необходимость активизации отношений. Я думаю, в ближайшее время что-то прорвётся. Либо американцы сюда приедут, либо мы поедем, есть такое ощущение. Специальных планов нет таких в настоящее время… Я допускаю, что в этом году состоятся (такие контакты)", — сказал Аксаков на полях Российского инвестиционного форума, добавив, что такие встречи "просто необходимы".

Со спикером Госдумы Вячеславом Володиным, как отметил Аксаков, парламентарии обсуждают российскую позицию о необходимости равноправия в отношениях. "Обсуждаем, что главное — это наша позиция, что все должно быть на равноправной основе, что не должно быть никаких условий, требований. Мы готовы так работать. Как только начинают публиковать списки, это неудобно, это сразу останавливает процесс сближения", — подчеркнул он.

"В текущем году, я надеюсь, состоятся такие контакты", — добавил Аксаков.

"Есть вопросы, по которым мы должны работать сообща: это борьба с терроризмом, борьба с отмыванием капитала, полученного преступным путём, кибербезопасность", — сказал парламентарий, говоря о возможных темах для обсуждения.