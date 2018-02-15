Медведев заявил, что у России есть приватизационные планы на текущий год

СОЧИ, 15 фев — РИА Новости. Россия в текущем году планирует приватизационные сделки, хотя в стране осталось не так много активов для приватизации, заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев, выступая на пленарном заседании Российского инвестиционного форума.
В октябре прошлого года глава Минэкономразвития Максим Орешкин говорил, что первой компанией в списке на приватизацию является "Совкомфлот". Государство уже много лет планирует приватизировать "Совкомфлот". Продажа 25% минус 1 акция компании планировалась и в прошлом году. Как заявил Орешкин в декабре, есть вероятность, что сделка состоится в 2018 году.
МИА "Россия сегодня" является генеральным информационным партнером Российского инвестиционного форума в Сочи, который проходит 15-16 февраля. Агентство экономической информации "Прайм" медиагруппы "Россия сегодня" выступает информационным партнером форума.
На фото: глава Американской торговой палаты в России (AmCham) Алексис Родзянко, который в ходе форума попробовал себя в роли выпускающего РИА Новости.
На фото: председатель комитета Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации по бюджету и налогам Андрей Макаров во время конференции на тему: "Налоговая система России: отвечая на вызовы".
На фото: Александр Бречалов, Михаил Мень, Михаил Осеевский и Леонид Сергеев (справа налево) на конференции : "Умный город — новое качество жизни" на Российском инвестиционном форуме (РИФ-2018) в Сочи.
На фото: министр спорта РФ Павел Колобков во время интервью в студии радио Sputnik на Российском инвестиционном форуме (РИФ-2018) в Сочи.
На фото: директор фонда "Росконгресс" Александр Стуглев (в центре) во время посещения стенда МИА "Россия сегодня" на Российском инвестиционном форуме (РИФ-2018) в Сочи.
На фото: министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации Михаил Мень на конференции : "Умный город — новое качество жизни" на Российском инвестиционном форуме (РИФ-2018) в Сочи.
На фото: председатель совета Центра стратегических разработок Алексей Кудрин во время посещения стенда "РИА Новости" на Российском инвестиционном форуме (РИФ-2018) в Сочи.
На фото: министр финансов Российской Федерации Антон Силуанов во время конференции на тему: "Налоговая система России: отвечая на вызовы" на Российском инвестиционном форуме (РИФ-2018) в Сочи.
На фото: губернатор Московской области Андрей Воробьев (в центре) на Российском инвестиционном форуме (РИФ-2018) в Сочи.
На фото: председатель Счётной палаты РФ Татьяна Голикова во время конференции на тему: "Налоговая система России: отвечая на вызовы" на Российском инвестиционном форуме (РИФ-2018) в Сочи.
На фото: министр энергетики РФ Александр Новак (слева) и генеральный директор ПАО "Россети" Павел Ливинский на Российском инвестиционном форуме (РИФ-2018) в Сочи.