Медведев заявил, что у России есть приватизационные планы на текущий год

Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев выступает на пленарном заседании Инвестиции в регионы – инвестиции в будущее Российского инвестиционного форума Сочи-2018. 15 февраля 2018

Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев выступает на пленарном заседании Инвестиции в регионы – инвестиции в будущее Российского инвестиционного форума Сочи-2018. 15 февраля 2018

СОЧИ, 15 фев — РИА Новости. Россия в текущем году планирует приватизационные сделки, хотя в стране осталось не так много активов для приватизации, заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев, выступая на пленарном заседании Российского инвестиционного форума.

"Скажем прямо, у нас не так много чего осталось для приватизации, у нас в значительной степени экономика уже приватизирована. Но тем не менее, планы приватизационные есть и на этот год", — сказал Медведев.

В октябре прошлого года глава Минэкономразвития Максим Орешкин говорил, что первой компанией в списке на приватизацию является "Совкомфлот". Государство уже много лет планирует приватизировать "Совкомфлот". Продажа 25% минус 1 акция компании планировалась и в прошлом году. Как заявил Орешкин в декабре, есть вероятность, что сделка состоится в 2018 году.

В четверг глава Росимущества Дмитрий Пристансков сказал РИА Новости, что правительство РФ продолжает работу над сделкой по приватизации "Совкомфлота".

МИА "Россия сегодня" является генеральным информационным партнером Российского инвестиционного форума в Сочи, который проходит 15-16 февраля. Агентство экономической информации "Прайм" медиагруппы "Россия сегодня" выступает информационным партнером форума.