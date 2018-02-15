Около тысячи человек обратились за ежемесячными выплатами из маткапитала

СОЧИ, 15 фев — РИА Новости. Около тысячи человек подали заявления в Пенсионный фонд России на ежемесячную выплату на второго ребенка из материнского капитала, нескольким десяткам из них она уже назначена, сообщил глава ПФР Антон Дроздов в интервью РИА Новости на площадке инвестиционного форума в Сочи.

"Около тысячи человек подали заявления, уже назначили нескольким десяткам. Я думаю, всем будет назначено, всем, кто подал, будет назначено. Отказов в назначении немного. Мы же работаем и объясняем. Мы вместе с субъектами проводим серьезную информационно-разъяснительную работу, чтобы граждане уже при обращении понимали, смогут они претендовать на эти выплаты или нет", — сказал Дроздов.

Он пояснил, что сроки рассмотрения заявлений минимальные и составляют менее месяца. По словам Дроздова, порядка 20% обратившихся решили направить маткапитал на присмотр и уход за детьми. Однако наиболее востребованным направлением по-прежнему остается приобретение жилья, в том числе, по льготной ипотеке.

С 1 января 2018 года в России появилась возможность для семей получить выплату на второго ребенка из средств материнского капитала. С такой инициативой выступил президент Владимир Путин. В случае рождения (усыновления) второго ребенка семья получает право на ежемесячную выплату в размере прожиточного минимума ребенка, установленного в субъекте РФ за второй квартал года, предшествующего году подачи заявления на ее получение, из средств материнского капитала.

Ребенок должен быть рожден (усыновлен) после 1 января 2018 года и является гражданином Российской Федерации, размер среднедушевого дохода семьи не должен превышать 1,5-кратную величину прожиточного минимума трудоспособного населения, установленную в субъекте РФ за второй квартал года, предшествующего году обращения за назначением указанной выплаты.

МИА "Россия сегодня" является генеральным информационным партнером Российского инвестиционного форума в Сочи, который проходит с 15 по 16 февраля. Агентство экономической информации "Прайм" медиагруппы "Россия сегодня" выступает информационным партнером форума.