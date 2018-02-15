Около тысячи человек обратились за ежемесячными выплатами из маткапитала

СОЧИ, 15 фев — РИА Новости. Около тысячи человек подали заявления в Пенсионный фонд России на ежемесячную выплату на второго ребенка из материнского капитала, нескольким десяткам из них она уже назначена, сообщил глава ПФР Антон Дроздов в интервью РИА Новости на площадке инвестиционного форума в Сочи.
"Около тысячи человек подали заявления, уже назначили нескольким десяткам. Я думаю, всем будет назначено, всем, кто подал, будет назначено. Отказов в назначении немного. Мы же работаем и объясняем. Мы вместе с субъектами проводим серьезную информационно-разъяснительную работу, чтобы граждане уже при обращении понимали, смогут они претендовать на эти выплаты или нет", — сказал Дроздов.
Он пояснил, что сроки рассмотрения заявлений минимальные и составляют менее месяца. По словам Дроздова, порядка 20% обратившихся решили направить маткапитал на присмотр и уход за детьми. Однако наиболее востребованным направлением по-прежнему остается приобретение жилья, в том числе, по льготной ипотеке.
С 1 января 2018 года в России появилась возможность для семей получить выплату на второго ребенка из средств материнского капитала. С такой инициативой выступил президент Владимир Путин. В случае рождения (усыновления) второго ребенка семья получает право на ежемесячную выплату в размере прожиточного минимума ребенка, установленного в субъекте РФ за второй квартал года, предшествующего году подачи заявления на ее получение, из средств материнского капитала.
Ребенок должен быть рожден (усыновлен) после 1 января 2018 года и является гражданином Российской Федерации, размер среднедушевого дохода семьи не должен превышать 1,5-кратную величину прожиточного минимума трудоспособного населения, установленную в субъекте РФ за второй квартал года, предшествующего году обращения за назначением указанной выплаты.
МИА "Россия сегодня" является генеральным информационным партнером Российского инвестиционного форума в Сочи, который проходит с 15 по 16 февраля. Агентство экономической информации "Прайм" медиагруппы "Россия сегодня" выступает информационным партнером форума.
Российский инвестиционный форум проводится в Сочи ежегодно и собирает участников как из регионов, так и из зарубежных стран. Мероприятие традиционно пройдет в главном Медиацентре Олимпийского парка.
МИА "Россия сегодня" является генеральным информационным партнером Российского инвестиционного форума. Агентство экономической информации "Прайм" выступает информационным партнером.
Форум проходит при поддержке правительства. На мероприятии соберутся главы практически всех регионов, а также топ-менеджеры лидирующих компаний, что позволит вести прямой диалог между бизнесом и властью.
В этом году в форуме примут участие более 160 представителей иностранных компаний из Австрии, Великобритании, Испании, Италии, США, Канады, Франции, Турции, Японии и других государств.
Ключевая тема мероприятия — "Формируя образ будущего". Участники форума затронут темы здравоохранения, экологии, цифрового образования и инновационного развития городов, а также рынка труда.
Пленарное заседание форума пройдет 15 февраля при участии премьер-министра России Дмитрия Медведева. На следующий день председатель правительства проведет традиционную встречу с руководителями регионов.
Накануне форума, 14 февраля состоится День молодежного предпринимательства, в рамках которого пройдут несколько мероприятий, посвященных участию молодых бизнесменов в экономическом развитии страны.
На форуме будет работать "Лаборатория НКО". На этой площадке благотворительные фонды и некоммерческие организации смогут провести презентации своих программ, мероприятия и лекции, направленные на развитие сектора социальных проектов.