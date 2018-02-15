ВЭБ подписал соглашения с банками по фабрике проектного финансирования

СОЧИ, 15 фев — РИА Новости. Внешэкономбанк, Сбербанк, Газпромбанк и ВТБ подписали в четверг соглашение в области создания и реализации механизма "фабрика проектного финансирования".

Документ подписан в рамках Российского инвестиционного форума в Сочи в присутствии премьер-министра Дмитрия Медведева.

Также в присутствии главы кабмина РФПИ и ВЭБ подписали соглашение о сотрудничестве в области создания и реализации механизма "фабрика проектного финансирования", а РЖД и правительство Новгородской области — о взаимодействии и сотрудничестве на 2018-2020 годы.

МИА "Россия сегодня" является генеральным информационным партнером Российского инвестиционного форума в Сочи, который проходит с 15 по 16 февраля. Агентство экономической информации "Прайм" медиагруппы "Россия сегодня" выступает информационным партнером форума.