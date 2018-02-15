СОЧИ, 15 фев — РИА Новости. Министр энергетики РФ Александр Новак привел блокчейн как пример независимости технологий от политики, в том числе при санкционных решениях.

"Это все очень хорошо и правильно, что мы сами все делаем и будем независимыми, мы занимаемся импортозамещением. Но это не решение глобального вопроса, потому что каждая страна не сможет сделать себе соответствующие технологии и защититься от политических различных решений. Политика была, есть и будет всегда и такой протекционизм не решит глобально проблемы", — отметил Новак в выступлении на сессии Российского инвестиционного форума в Сочи.

"Мне кажется, хороший пример — технологии блокчейна, которые не зависят ни от одной страны, которые в облаке и которые в принципе дают возможность осуществлять расчеты, транзакции и так далее. Чем больше будет именно таких систем и технологий в различных отраслях, различных направлениях, тем, наверное, будем более независимы от таких решений, которые в вопросе прозвучали (про ограничения американской компании Oracle — ред.)", — прокомментировал ситуацию Новак.

Технология блокчейн (blockchain) — система организации распределенной базы данных. По этой технологии, в частности, работает база, где хранится информация о транзакциях биткоина. По мнению ряда экспертов, технология позволяет серьезно оптимизировать издержки бизнеса и государства. В частности, она помогает проводить платежи в режиме онлайн, оперативно подтверждать актуальность данных о клиенте или сделке, регистрировать сделки и вести их реестр.

Газета "Коммерсант" на минувшей неделе со ссылкой на письмо американской Oracle от 12 января сообщила, что компания ужесточила условия предоставления продуктов и услуг российским клиентам из нефтегазовой отрасли, включенным в санкционный список США. К письму прилагается список компаний, подпадающих под санкции, в том числе предприятия "Газпрома", "Роснефти", "Лукойла" и "Сургутнефтегаза". Санкции применяются и к тем структурам, в капитале которых доля включенной в список компании составляет от 33%.

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