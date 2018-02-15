Голодец рассказала, сколько семей обратились за новыми пособиями на детей

СОЧИ, 15 фев — РИА Новости. Более четырёх тысяч заявлений о назначении новых выплат при рождении первого и второго ребёнка уже поступило на сегодняшний день, заявила РИА Новости вице-премьер правительства Ольга Голодец.

С этого года в России вводится ежемесячная выплата на рождение первенца (она будет выплачиваться до достижения ребенком возраста полутора лет), а также появилась возможность для семей получить выплату на второго ребенка из средств материнского капитала. Выплаты по программе по поддержке семей с первенцем составят 144,5 миллиарда рублей за три года.

"У нас очень много заявлений уже поступило по первому-второму ребенку, их больше четырех тысяч, в очень короткий промежуток времени, и это идет прямо по экспоненте, я имею в виду подачу заявлений, по региону начинают выплачивать", — рассказала Голодец на полях Российского инвестиционного форума.

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