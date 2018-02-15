Медведев рассказал, почему госслужащие не могут позволить себе рисковать

СОЧИ, 15 фев — РИА Новости. Госслужащие не могут позволить себе рисковать как бизнес, потому что они рискуют чужими деньгами; такие риски не нужны, заявил премьер-министр России Дмитрий Медведев.

"Госслужащие не могут позволить себе рисковать как бизнес — это абсолютно точно — они рискуют подчас гораздо круче, чем бизнес, потому что они рискуют чужими деньгами. И вот такие риски нам не нужны, нам нужно чтобы этот вопрос решался на самом высоком уровне компетентности государственного служащего, исходя из его понимания роли и ответственности на конкретном посту", — заявил Медведев на пленарном заседании Российского инвестиционного форума в Сочи.

МИА "Россия сегодня" является генеральным информационным партнером Российского инвестиционного форума в Сочи, который проходит с 15 по 16 февраля. Агентство экономической информации "Прайм" медиагруппы "Россия сегодня" выступает информационным партнером форума.