Повышение МРОТ поможет в формировании пенсионных прав, считает глава ПФР

Председатель правления Пенсионного фонда РФ Антон Дроздов во время интервью в студии радио Sputnik на Российском инвестиционном форуме в Сочи. 15 февраля 2018

Председатель правления Пенсионного фонда РФ Антон Дроздов во время интервью в студии радио Sputnik на Российском инвестиционном форуме в Сочи. 15 февраля 2018

СОЧИ, 15 фев — РИА Новости. Решение о повышении МРОТ до прожиточного минимума позволит россиянам гарантированно получать 1,3 пенсионных балла, что благотворно скажется на возможности будущих пенсионеров заработать пенсию, считает глава Пенсионного фонда России Антон Дроздов.

"Решение о повышении МРОТа до прожиточного минимума очень благотворно повлияет на возможности зарабатывания гражданами вот этих баллов и, мы считали, что в этом году это даст возможность гражданам, получающим один МРОТ, зарабатывать 1,3 балла", — сказал Дроздов в интервью РИА Новости на площадке инвестиционного форума в Сочи.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что МРОТ в России будет приравнен к прожиточному минимуму уже с 1 мая 2018 года. По его словам, поднять МРОТ до уровня прожиточного минимума планировалось с 1 января 2019 года, однако на его встрече с главой Федерации независимых профсоюзов России Михаилом Шмаковым тот предложил ускорить принятие этого решения, перенеся его на 1 мая — День труда.

МИА "Россия сегодня" является генеральным информационным партнером Российского инвестиционного форума в Сочи, который проходит с 15 по 16 февраля. Агентство экономической информации "Прайм" медиагруппы "Россия сегодня" выступает информационным партнером форума.