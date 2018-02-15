Карелия договорилась укреплять сотрудничество с рядом регионов России

С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 фев — РИА Новости. Глава Карелии Артур Парфенчиков в ходе Российского инвестиционного форума в Сочи подписал соглашения о развитии сотрудничества с руководителями Свердловской области, Северной Осетии и Кабардино-Балкарии, сообщила пресс-служба главы республики.

"Сейчас мы очень перспективно сотрудничаем со всеми республиками Северного Кавказа, и с Осетией в том числе. У нас есть ряд интересных точек соприкосновения с регионом. Прежде всего, это обмен опытом и наработками в сфере туризма, потому что для Северной Осетии, для Северного Кавказа, для Карелии туризм является одним из серьезных драйверов экономического развития. Мы готовы взаимодействовать по направлениям пищевой промышленности, лесопромышленного комплекса", — сказал на церемонии подписания Парфенчиков, слова которого приводятся в сообщении.

Новое соглашение и план мероприятий по его реализации, которые подписали Артур Парфенчиков и губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев, направлены на развитие существующих связей. "Продолжение сотрудничества наших регионов, уверен, даст дополнительный толчок к развитию двусторонних отношений. Есть направления совместной работы в экономике, в частности, в промышленности – добыче камня, камнеобработке. Думаю, жителям Свердловской области интересно было бы познакомиться с нашей многообразной северной культурой", — сказал глава Карелии.

"Свердловская область и республика Карелия многое могут дать друг другу: от нас — продукция металлургического и трубного производства, из Карелии — бумажная продукция. Но задача соглашения, конечно, не только в том, чтобы увеличить взаимный товарооборот, но и в том, чтобы максимально содействовать взаимному развитию в промышленности, строительстве, науке и образовании, культуре, здравоохранении, туризме, занятости населения", — добавил Парфенчиков.

Главы Карелии и Кабардино-Балкарии подписали план мероприятий на 2018-2020 годы по реализации соглашения между двумя республиками. Стороны заинтересованы в развитии торгово-экономических, научно-технических и культурных контактов, будут сотрудничать в области здравоохранения, образования, туризма, культуры, обмениваться опытом в сфере привлечения инвестиций, поддержке малого и среднего предпринимательства.

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