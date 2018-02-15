Силуанов надеется на объективные решения Fitch и S&P по рейтингу России

СОЧИ, 15 фев — РИА Новости. Глава Минфина РФ Антон Силуанов рассчитывает, что агентства S&P и Fitch при принятии решения по рейтингу России 23 февраля объективно оценят экономическую ситуацию в стране.

Если второе агентство "большой тройки" (S&P) повысит рейтинг РФ до инвестиционного уровня, доходность российских бумаг снизится, а их надежность вырастет, заявил Силуанов журналистам в кулуарах Российского инвестиционного форума

Агентства S&P и Fitch в следующую пятницу должны принять очередное решение о пересмотре суверенного рейтинга РФ. В настоящее время из агентств "большой тройки" только по шкале Fitch Россия имеет рейтинг инвестиционного уровня. S&P и Moody's снизили рейтинг РФ до "мусорного" в 2014 году.

"Хотелось бы, конечно, чтобы рейтинговые агентства объективно посмотрели на ситуацию. Я думаю, что когда они делали свои предыдущие заключения, они учитывали неопределенность с санкциями. Сейчас тоже, конечно, неопределенность существует, но можно сказать, что неопределенность меньше, чем была, скажем, месяц назад", — сказал Силуанов.

По его словам, Россия преодолела сложные для нее времена; государство проводит очень понятную, жесткую политику, эффективную денежно-кредитную политику; возобновился рост экономики. "У нас нет никаких проблем с обслуживанием и погашением долговых обязательств. Конечно, я думаю, что это не должно остаться незамеченным для рейтинговых агентств. Но предвкушать какие-то решения, наверное, было бы неправильно", — отметил министр.

В случае повышения рейтинга до инвестиционного уровня втором агентством изменится и доходность российских бумаг. "Безусловно. На сколько — не хочу сейчас какие-то расчеты делать", — сказал он. "Если будет инвестиционный рейтинг — второй или третий, если получится, конечно, как раз это будет говорить о том, что вложения в Россию — надежный инструмент. Поэтому мы, безусловно, рассчитываем на повышение интереса к нашим облигациям, и соответственно, снижения ставок по ним", — заключил министр.

МИА "Россия сегодня" является генеральным информационным партнером Российского инвестиционного форума в Сочи, который проходит 15-16 февраля. Агентство экономической информации "Прайм" медиагруппы "Россия сегодня" выступает информационным партнером форума.