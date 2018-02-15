Силуанов надеется на объективные решения Fitch и S&P по рейтингу России

СОЧИ, 15 фев — РИА Новости. Глава Минфина РФ Антон Силуанов рассчитывает, что агентства S&P и Fitch при принятии решения по рейтингу России 23 февраля объективно оценят экономическую ситуацию в стране.
Агентства S&P и Fitch в следующую пятницу должны принять очередное решение о пересмотре суверенного рейтинга РФ. В настоящее время из агентств "большой тройки" только по шкале Fitch Россия имеет рейтинг инвестиционного уровня. S&P и Moody's снизили рейтинг РФ до "мусорного" в 2014 году.
"Хотелось бы, конечно, чтобы рейтинговые агентства объективно посмотрели на ситуацию. Я думаю, что когда они делали свои предыдущие заключения, они учитывали неопределенность с санкциями. Сейчас тоже, конечно, неопределенность существует, но можно сказать, что неопределенность меньше, чем была, скажем, месяц назад", — сказал Силуанов.
В случае повышения рейтинга до инвестиционного уровня втором агентством изменится и доходность российских бумаг. "Безусловно. На сколько — не хочу сейчас какие-то расчеты делать", — сказал он. "Если будет инвестиционный рейтинг — второй или третий, если получится, конечно, как раз это будет говорить о том, что вложения в Россию — надежный инструмент. Поэтому мы, безусловно, рассчитываем на повышение интереса к нашим облигациям, и соответственно, снижения ставок по ним", — заключил министр.
МИА "Россия сегодня" является генеральным информационным партнером Российского инвестиционного форума в Сочи, который проходит 15-16 февраля. Агентство экономической информации "Прайм" медиагруппы "Россия сегодня" выступает информационным партнером форума.
На фото: глава Американской торговой палаты в России (AmCham) Алексис Родзянко, который в ходе форума попробовал себя в роли выпускающего РИА Новости.
На фото: председатель комитета Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации по бюджету и налогам Андрей Макаров во время конференции на тему: "Налоговая система России: отвечая на вызовы".
На фото: Александр Бречалов, Михаил Мень, Михаил Осеевский и Леонид Сергеев (справа налево) на конференции : "Умный город — новое качество жизни" на Российском инвестиционном форуме (РИФ-2018) в Сочи.
На фото: министр спорта РФ Павел Колобков во время интервью в студии радио Sputnik на Российском инвестиционном форуме (РИФ-2018) в Сочи.
На фото: директор фонда "Росконгресс" Александр Стуглев (в центре) во время посещения стенда МИА "Россия сегодня" на Российском инвестиционном форуме (РИФ-2018) в Сочи.
На фото: министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации Михаил Мень на конференции : "Умный город — новое качество жизни" на Российском инвестиционном форуме (РИФ-2018) в Сочи.
На фото: председатель совета Центра стратегических разработок Алексей Кудрин во время посещения стенда "РИА Новости" на Российском инвестиционном форуме (РИФ-2018) в Сочи.
На фото: министр финансов Российской Федерации Антон Силуанов во время конференции на тему: "Налоговая система России: отвечая на вызовы" на Российском инвестиционном форуме (РИФ-2018) в Сочи.
На фото: губернатор Московской области Андрей Воробьев (в центре) на Российском инвестиционном форуме (РИФ-2018) в Сочи.
На фото: председатель Счётной палаты РФ Татьяна Голикова во время конференции на тему: "Налоговая система России: отвечая на вызовы" на Российском инвестиционном форуме (РИФ-2018) в Сочи.
На фото: министр энергетики РФ Александр Новак (слева) и генеральный директор ПАО "Россети" Павел Ливинский на Российском инвестиционном форуме (РИФ-2018) в Сочи.