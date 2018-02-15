Минфин не будет сокращать программу внутренних займов в 2018 году

СОЧИ, 15 фев — РИА Новости. Минфин РФ не будет сокращать программу внутренних заимствований в 2018 году, заявил журналистам министр финансов Антон Силуанов кулуарах инвестиционного форума в Сочи.

"Мы заимствования не будем сокращать, потому что мы одновременно будем, как и в прошлом году, выполнять свою программу заимствований с одной стороны, а с другой стороны — накапливать нефтегазовые доходы в резервы. То есть два таких противоположных потока пойдет", — сказал Силуанов.

Ранее Минфин не исключал, что программа внутренних займов в 2018 году может быть сокращена, поскольку бюджет получит дополнительные доходы от высоких цен на нефть, и дефицит будет меньше плана.

Внутренние заимствования в текущем году должны стать основным источником финансирования дефицита бюджета РФ. Объем внутренних займов в 2018 году Минфин запланировал на уровне 1,448 триллиона рублей, размер чистого привлечения — 817,04 миллиарда рублей.

"Общий объем заимствований у нас в этом году и так чуть меньше, чем в прошлом. Поэтому мы здесь будем поддерживать наш финансовый рынок, будем за счет этих заимствований в первую очередь рефинансировать свои обязательства, ну и конечно, они пойдут на финансирование расходов", — сказал Силуанов.

При этом он подтвердил свою предыдущую оценку, что профицит бюджета может составить в 2018 году от 1,5% до 2% ВВП при текущих ценах на нефть. Однако практически весь профицит, по его словам, будет получен за счет увеличения нефтегазовых доходов, которые по бюджетному правилу зачисляются в Фонд национального благосостояния, а не идут на расходы.

МИА "Россия сегодня" является генеральным информационным партнером Российского инвестиционного форума в Сочи, который проходит 15-16 февраля. Агентство экономической информации "Прайм" медиагруппы "Россия сегодня" выступает информационным партнером форума.