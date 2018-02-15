Минфин не будет сокращать программу внутренних займов в 2018 году

СОЧИ, 15 фев — РИА Новости. Минфин РФ не будет сокращать программу внутренних заимствований в 2018 году, заявил журналистам министр финансов Антон Силуанов кулуарах инвестиционного форума в Сочи.
Ранее Минфин не исключал, что программа внутренних займов в 2018 году может быть сокращена, поскольку бюджет получит дополнительные доходы от высоких цен на нефть, и дефицит будет меньше плана.
Внутренние заимствования в текущем году должны стать основным источником финансирования дефицита бюджета РФ. Объем внутренних займов в 2018 году Минфин запланировал на уровне 1,448 триллиона рублей, размер чистого привлечения — 817,04 миллиарда рублей.
"Общий объем заимствований у нас в этом году и так чуть меньше, чем в прошлом. Поэтому мы здесь будем поддерживать наш финансовый рынок, будем за счет этих заимствований в первую очередь рефинансировать свои обязательства, ну и конечно, они пойдут на финансирование расходов", — сказал Силуанов.
При этом он подтвердил свою предыдущую оценку, что профицит бюджета может составить в 2018 году от 1,5% до 2% ВВП при текущих ценах на нефть. Однако практически весь профицит, по его словам, будет получен за счет увеличения нефтегазовых доходов, которые по бюджетному правилу зачисляются в Фонд национального благосостояния, а не идут на расходы.
МИА "Россия сегодня" является генеральным информационным партнером Российского инвестиционного форума в Сочи, который проходит 15-16 февраля. Агентство экономической информации "Прайм" медиагруппы "Россия сегодня" выступает информационным партнером форума.
На фото: глава Американской торговой палаты в России (AmCham) Алексис Родзянко, который в ходе форума попробовал себя в роли выпускающего РИА Новости.
На фото: председатель комитета Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации по бюджету и налогам Андрей Макаров во время конференции на тему: "Налоговая система России: отвечая на вызовы".
На фото: Александр Бречалов, Михаил Мень, Михаил Осеевский и Леонид Сергеев (справа налево) на конференции : "Умный город — новое качество жизни" на Российском инвестиционном форуме (РИФ-2018) в Сочи.
На фото: министр спорта РФ Павел Колобков во время интервью в студии радио Sputnik на Российском инвестиционном форуме (РИФ-2018) в Сочи.
На фото: директор фонда "Росконгресс" Александр Стуглев (в центре) во время посещения стенда МИА "Россия сегодня" на Российском инвестиционном форуме (РИФ-2018) в Сочи.
На фото: министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации Михаил Мень на конференции : "Умный город — новое качество жизни" на Российском инвестиционном форуме (РИФ-2018) в Сочи.
На фото: председатель совета Центра стратегических разработок Алексей Кудрин во время посещения стенда "РИА Новости" на Российском инвестиционном форуме (РИФ-2018) в Сочи.
На фото: министр финансов Российской Федерации Антон Силуанов во время конференции на тему: "Налоговая система России: отвечая на вызовы" на Российском инвестиционном форуме (РИФ-2018) в Сочи.
На фото: губернатор Московской области Андрей Воробьев (в центре) на Российском инвестиционном форуме (РИФ-2018) в Сочи.
На фото: председатель Счётной палаты РФ Татьяна Голикова во время конференции на тему: "Налоговая система России: отвечая на вызовы" на Российском инвестиционном форуме (РИФ-2018) в Сочи.
На фото: министр энергетики РФ Александр Новак (слева) и генеральный директор ПАО "Россети" Павел Ливинский на Российском инвестиционном форуме (РИФ-2018) в Сочи.