Долг российских регионов не сильно вырастет в 2018 году, считает Силуанов

СОЧИ, 15 фев — РИА Новости. Долг российских регионов не сильно вырастет в 2018 году, заявил министр финансов РФ Антон Силуанов.

"В целом он (уровень долга регионов в 2018 г — ред.) не должен сильно измениться, потому что по этому году мы тоже ожидаем дефицит (консолидированного — ред.) бюджета регионов в пределах до 100 миллиардов рублей", — сказал министр журналистам.

По его словам, 2018 год будет наиболее напряженным для субъектов РФ, потому что они столкнулись с опережающим темпом роста заработной платы бюджетникам. "Потом этот уровень зарплаты будет поддерживаться исходя из роста зарплаты в среднем по экономике, это будет покрываться дополнительными поступлениями от доходов физических лиц и общими налоговыми поступлениями", — пояснил Силуанов.

Он также сказал, что Минфин предлагает ограничить ставку по коммерческим кредитам регионам до уровня "ключевая ставка ЦБ плюс 1 процентный пункт". "У нас это содержится в соглашениях с регионами по реструктуризации кредитов. Мы проговорили это с крупными государственными банками и отторжений это предложение не вызывало", — отметил министр.

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