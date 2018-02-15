Минфин выступает против введения прогрессивной шкалы НДФЛ, заявил Силуанов

Министр финансов Российской Федерации Антон Силуанов во время конференции на тему: Налоговая система России: отвечая на вызовы на Российском инвестиционном форуме в Сочи. 15 февраля 2018

Министр финансов Российской Федерации Антон Силуанов во время конференции на тему: Налоговая система России: отвечая на вызовы на Российском инвестиционном форуме в Сочи. 15 февраля 2018

СОЧИ, 15 фев — РИА Новости. Министерство финансов России выступает против введения прогрессивной шкалы подоходного налога, сообщил журналистам в четверг в кулуарах Российского инвестиционного форума глава министерства Антон Силуанов.

"Мы против этого (ввода прогрессивной шкалы НДФЛ — ред.). У нас есть дифференциация в имущественном налогообложении, в том числе через транспортный налог", — сказал Силуанов.

Он подчеркнул, что против изменения ставки НДФЛ, напомнив, что есть различные предложения — сделать ее прогрессивной, увеличить ставку, сделать прогрессию с необлагаемым минимумом.

"Не надо трогать налог, который нормально работает и собирается, увеличение ставки, прогрессия приведёт к тому, что начнут задумываться как обойти, плоская шкала 13% налога вполне конкурентоспособна", — добавил Силуанов.

"Будет послание (президента РФ Федеральному собранию — ред.), будут позиции о том, в каких направлениях нам двигаться. У нас есть целый набор предложений в области налогов, и окончательный перечень будет выработан с учётом тех задач, которые поставит президент", — уточнил министр.

"Мы будем видеть количественные задачи, нужно будет оценить, какие меры нужно принять для их реализации. Наша задача — не собрать что-то с бизнеса, а сделать налоговую систему более прозрачной, простой и более универсальной", — заключил глава Минфина.

МИА "Россия сегодня" является генеральным информационным партнером Российского инвестиционного форума в Сочи, который проходит 15-16 февраля. Агентство экономической информации "Прайм" медиагруппы "Россия сегодня" выступает информационным партнером форума.