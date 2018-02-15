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Российский Инвестиционный Форум — Сочи 2018

Минфин выступает против введения прогрессивной шкалы НДФЛ, заявил Силуанов

15:4515.02.2018
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© РИА Новости / Нина ЗотинаПерейти в фотобанкМинистр финансов Российской Федерации Антон Силуанов во время конференции на тему: Налоговая система России: отвечая на вызовы на Российском инвестиционном форуме в Сочи. 15 февраля 2018Министр финансов Российской Федерации Антон Силуанов во время конференции на тему: Налоговая система России: отвечая на вызовы на Российском инвестиционном форуме в Сочи. 15 февраля 2018
© РИА Новости / Нина Зотина
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СОЧИ, 15 фев — РИА Новости. Министерство финансов России выступает против введения прогрессивной шкалы подоходного налога, сообщил журналистам в четверг в кулуарах Российского инвестиционного форума глава министерства Антон Силуанов.

Министр финансов РФ Антон Силуанов. Архивное фото
© РИА Новости / Илья Питалев
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Силуанов сообщил, что Минфин ищет альтернативу налогу на движимое имущество
"Мы против этого (ввода прогрессивной шкалы НДФЛ — ред.). У нас есть дифференциация в имущественном налогообложении, в том числе через транспортный налог", — сказал Силуанов.

Он подчеркнул, что против изменения ставки НДФЛ, напомнив, что есть различные предложения — сделать ее прогрессивной, увеличить ставку, сделать прогрессию с необлагаемым минимумом.

"Не надо трогать налог, который нормально работает и собирается, увеличение ставки, прогрессия приведёт к тому, что начнут задумываться как обойти, плоская шкала 13% налога вполне конкурентоспособна", — добавил Силуанов.

"Будет послание (президента РФ Федеральному собранию — ред.), будут позиции о том, в каких направлениях нам двигаться. У нас есть целый набор предложений в области налогов, и окончательный перечень будет выработан с учётом тех задач, которые поставит президент", — уточнил министр.

Подготовка к открытию Российского инвестиционного форума в Сочи
© РИА Новости / Нина Зотина
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Нижний порог стоимости "народных" ОФЗ может быть снижен, заявил Силуанов
"Мы будем видеть количественные задачи, нужно будет оценить, какие меры нужно принять для их реализации. Наша задача — не собрать что-то с бизнеса, а сделать налоговую систему более прозрачной, простой и более универсальной", — заключил глава Минфина.

МИА "Россия сегодня" является генеральным информационным партнером Российского инвестиционного форума в Сочи, который проходит 15-16 февраля. Агентство экономической информации "Прайм" медиагруппы "Россия сегодня" выступает информационным партнером форума.

Российский инвестиционный форум в Сочи. День первый
© РИА Новости / Владимир СергеевРоссийский инвестиционный форум — это традиционная площадка для презентации инвестиционного и экономического потенциала России.

На фото: глава Американской торговой палаты в России (AmCham) Алексис Родзянко, который в ходе форума попробовал себя в роли выпускающего РИА Новости.Президент Американской торговой палаты в России Алексей Родзянко на Российском инвестиционном форуме в Сочи
© РИА Новости / Владимир Сергеев
Российский инвестиционный форум — это традиционная площадка для презентации инвестиционного и экономического потенциала России.

На фото: глава Американской торговой палаты в России (AmCham) Алексис Родзянко, который в ходе форума попробовал себя в роли выпускающего РИА Новости.
© РИА Новости / Нина ЗотинаПерейти в фотобанкУчастники и гости Российского инвестиционного форума в Сочи обсуждают новую региональную политику и бизнес в регионах, улучшение качества жизни.

На фото: председатель комитета Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации по бюджету и налогам Андрей Макаров во время конференции на тему: "Налоговая система России: отвечая на вызовы".Председатель комитета Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации по бюджету и налогам Андрей Макаров
© РИА Новости / Нина Зотина
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Участники и гости Российского инвестиционного форума в Сочи обсуждают новую региональную политику и бизнес в регионах, улучшение качества жизни.

На фото: председатель комитета Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации по бюджету и налогам Андрей Макаров во время конференции на тему: "Налоговая система России: отвечая на вызовы".
© РИА Новости / Евгений БиятовПерейти в фотобанкНа форум собрались более двух тысяч представителей бизнеса и главы более 70 субъектов, федеральные чиновники и законодатели.

На фото: Александр Бречалов, Михаил Мень, Михаил Осеевский и Леонид Сергеев (справа налево) на конференции : "Умный город — новое качество жизни" на Российском инвестиционном форуме (РИФ-2018) в Сочи.Глава Удмуртской Республики Александр Бречалов, министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ Михаил Мень, президент ПАО Ростелеком Михаил Осеевский и генеральный директор Базэл Аэро Леонид Сергеев (справа налево) на конференции : Умный город — новое качество жизни на Российском инвестиционном форуме (РИФ-2018) в Сочи
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
На форум собрались более двух тысяч представителей бизнеса и главы более 70 субъектов, федеральные чиновники и законодатели.

На фото: Александр Бречалов, Михаил Мень, Михаил Осеевский и Леонид Сергеев (справа налево) на конференции : "Умный город — новое качество жизни" на Российском инвестиционном форуме (РИФ-2018) в Сочи.
© РИА Новости / Владимир СергеевПерейти в фотобанкВ первый день форума пройдет пленарное заседание по теме "Инвестиции в регионы — инвестиции в будущее", на котором выступит Дмитрий Медведев.

На фото: министр спорта РФ Павел Колобков во время интервью в студии радио Sputnik на Российском инвестиционном форуме (РИФ-2018) в Сочи.Министр спорта РФ Павел Колобков во время интервью в студии радио Sputnik на Российском инвестиционном форуме в Сочи. 15 февраля 2018
© РИА Новости / Владимир Сергеев
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В первый день форума пройдет пленарное заседание по теме "Инвестиции в регионы — инвестиции в будущее", на котором выступит Дмитрий Медведев.

На фото: министр спорта РФ Павел Колобков во время интервью в студии радио Sputnik на Российском инвестиционном форуме (РИФ-2018) в Сочи.
© РИА Новости / Владимир СергеевПерейти в фотобанкДеловая программа представлена тремя тематическими блоками, вокруг которых развернутся основные дискуссии.

На фото: директор фонда "Росконгресс" Александр Стуглев (в центре) во время посещения стенда МИА "Россия сегодня" на Российском инвестиционном форуме (РИФ-2018) в Сочи.Директор фонда Росконгресс Александр Стуглев (в центре) во время посещения стенда МИА Россия сегодня на Российском инвестиционном форуме (РИФ-2018) в Сочи
© РИА Новости / Владимир Сергеев
Перейти в фотобанк
Деловая программа представлена тремя тематическими блоками, вокруг которых развернутся основные дискуссии.

На фото: директор фонда "Росконгресс" Александр Стуглев (в центре) во время посещения стенда МИА "Россия сегодня" на Российском инвестиционном форуме (РИФ-2018) в Сочи.
© РИА Новости / Евгений БиятовПерейти в фотобанкБлок "Новая региональная политика: совершенствуя управление" посвящен вопросам совершенствования системы государственного управления.

На фото: министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации Михаил Мень на конференции : "Умный город — новое качество жизни" на Российском инвестиционном форуме (РИФ-2018) в Сочи.Министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации Михаил Мень на Российском инвестиционном форуме в Сочи. 15 февраля 2018
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
Блок "Новая региональная политика: совершенствуя управление" посвящен вопросам совершенствования системы государственного управления.

На фото: министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации Михаил Мень на конференции : "Умный город — новое качество жизни" на Российском инвестиционном форуме (РИФ-2018) в Сочи.
© РИА Новости / Владимир СергеевПерейти в фотобанкБлок "Бизнес в регионах. Придать новый импульс" коснется вопросов стимулирования регионального предпринимательства.

На фото: председатель совета Центра стратегических разработок Алексей Кудрин во время посещения стенда "РИА Новости" на Российском инвестиционном форуме (РИФ-2018) в Сочи.Председатель совета Центра стратегических разработок Алексей Кудрин во время посещения стенда РИА Новости на Российском инвестиционном форуме в Сочи. 15 февраля 2018
© РИА Новости / Владимир Сергеев
Перейти в фотобанк
Блок "Бизнес в регионах. Придать новый импульс" коснется вопросов стимулирования регионального предпринимательства.

На фото: председатель совета Центра стратегических разработок Алексей Кудрин во время посещения стенда "РИА Новости" на Российском инвестиционном форуме (РИФ-2018) в Сочи.
© РИА Новости / Нина ЗотинаПерейти в фотобанкБлок "Улучшая качество жизни" затронет темы здравоохранения, экологии, цифрового образования и инновационного развития городов.

На фото: министр финансов Российской Федерации Антон Силуанов во время конференции на тему: "Налоговая система России: отвечая на вызовы" на Российском инвестиционном форуме (РИФ-2018) в Сочи.Министр финансов Российской Федерации Антон Силуанов во время конференции на тему: Налоговая система России: отвечая на вызовы на Российском инвестиционном форуме в Сочи. 15 февраля 2018
© РИА Новости / Нина Зотина
Перейти в фотобанк
Блок "Улучшая качество жизни" затронет темы здравоохранения, экологии, цифрового образования и инновационного развития городов.

На фото: министр финансов Российской Федерации Антон Силуанов во время конференции на тему: "Налоговая система России: отвечая на вызовы" на Российском инвестиционном форуме (РИФ-2018) в Сочи.
© РИА Новости / Нина ЗотинаТакже на форуме работает "Лаборатория НКО" — площадка, где благотворительные фонды и некоммерческие организации смогут провести презентации своих программ, мероприятия и лекции, направленные на развитие сектора социальных проектов.Российский инвестиционный форум (РИФ-2018) в Сочи
© РИА Новости / Нина Зотина
Также на форуме работает "Лаборатория НКО" — площадка, где благотворительные фонды и некоммерческие организации смогут провести презентации своих программ, мероприятия и лекции, направленные на развитие сектора социальных проектов.
© РИА Новости / Евгений БиятовПерейти в фотобанкВ рамках форума открылась выставка инвестиционных проектов из 41 региона РФ.

На фото: губернатор Московской области Андрей Воробьев (в центре) на Российском инвестиционном форуме (РИФ-2018) в Сочи.Губернатор Московской области Андрей Воробьев на Российском инвестиционном форуме в Сочи. 15 февраля 2018
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
В рамках форума открылась выставка инвестиционных проектов из 41 региона РФ.

На фото: губернатор Московской области Андрей Воробьев (в центре) на Российском инвестиционном форуме (РИФ-2018) в Сочи.
© РИА Новости / Нина ЗотинаПерейти в фотобанкРоссийский инвестиционный форум является ключевым мероприятием года для презентации инвестиционных возможностей российских регионов и содержательной дискуссии по вопросам регионального развития.

На фото: председатель Счётной палаты РФ Татьяна Голикова во время конференции на тему: "Налоговая система России: отвечая на вызовы" на Российском инвестиционном форуме (РИФ-2018) в Сочи.Председатель Счётной палаты РФ Татьяна Голикова во время конференции на тему: Налоговая система России: отвечая на вызовы на Российском инвестиционном форуме в Сочи. 15 февраля 2018
© РИА Новости / Нина Зотина
Перейти в фотобанк
Российский инвестиционный форум является ключевым мероприятием года для презентации инвестиционных возможностей российских регионов и содержательной дискуссии по вопросам регионального развития.

На фото: председатель Счётной палаты РФ Татьяна Голикова во время конференции на тему: "Налоговая система России: отвечая на вызовы" на Российском инвестиционном форуме (РИФ-2018) в Сочи.
© РИА Новости / Евгений БиятовПерейти в фотобанкУчастников форума ждет и обширная культурная программа. Также состоится церемония награждения лауреатов конкурса "Премия развития", учрежденной Внешэкономбанком.

На фото: министр энергетики РФ Александр Новак (слева) и генеральный директор ПАО "Россети" Павел Ливинский на Российском инвестиционном форуме (РИФ-2018) в Сочи.Министр энергетики РФ Александр Новак (слева) и генеральный директор ПАО Россети Павел Ливинский на Российском инвестиционном форуме (РИФ-2018) в Сочи
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
Участников форума ждет и обширная культурная программа. Также состоится церемония награждения лауреатов конкурса "Премия развития", учрежденной Внешэкономбанком.

На фото: министр энергетики РФ Александр Новак (слева) и генеральный директор ПАО "Россети" Павел Ливинский на Российском инвестиционном форуме (РИФ-2018) в Сочи.
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Российский Инвестиционный Форум — Сочи 2018
Комментарии
3 пользователя оставили 3 комментария
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Популярные комментарииВсе комментарии
Вячеслав Гаджиев
Уау неохота им свои денежки отдавать. Это они против себя разве закон сделают? Вот только выборы пройдут, тогда увидим кого коснутся новые налоги.
16:01
15.02.2018
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drobishev2006
Отказ правительства и президента ввести прогрессивную шкалу подоходного налога противоречит элементарной логике. Если они сомневаются в честности российского бизнеса и возможности наведения порядка в этой важнейшей сфере нашего государства, то само собой напрашивается вопрос. Не потому ли жители нашей богатейшей страны (в особенности пенсионеры) живут в бедности и даже в нищете? Практически во всех странах Европы, где уровень жизни несравнимо выше, такой закон давно действует и власти держат под контролем общепринятые правила ведения бизнеса. Следовательно напрашивается очевидный вывод: или наши власти не в состоянии эффективно управлять страной, или делают это в своих личных интересах.
17:27
15.02.2018
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