Минфин выступает против введения прогрессивной шкалы НДФЛ, заявил Силуанов

СОЧИ, 15 фев — РИА Новости. Министерство финансов России выступает против введения прогрессивной шкалы подоходного налога, сообщил журналистам в четверг в кулуарах Российского инвестиционного форума глава министерства Антон Силуанов.
Он подчеркнул, что против изменения ставки НДФЛ, напомнив, что есть различные предложения — сделать ее прогрессивной, увеличить ставку, сделать прогрессию с необлагаемым минимумом.
"Не надо трогать налог, который нормально работает и собирается, увеличение ставки, прогрессия приведёт к тому, что начнут задумываться как обойти, плоская шкала 13% налога вполне конкурентоспособна", — добавил Силуанов.
"Будет послание (президента РФ Федеральному собранию — ред.), будут позиции о том, в каких направлениях нам двигаться. У нас есть целый набор предложений в области налогов, и окончательный перечень будет выработан с учётом тех задач, которые поставит президент", — уточнил министр.
МИА "Россия сегодня" является генеральным информационным партнером Российского инвестиционного форума в Сочи, который проходит 15-16 февраля. Агентство экономической информации "Прайм" медиагруппы "Россия сегодня" выступает информационным партнером форума.
На фото: глава Американской торговой палаты в России (AmCham) Алексис Родзянко, который в ходе форума попробовал себя в роли выпускающего РИА Новости.
На фото: председатель комитета Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации по бюджету и налогам Андрей Макаров во время конференции на тему: "Налоговая система России: отвечая на вызовы".
На фото: Александр Бречалов, Михаил Мень, Михаил Осеевский и Леонид Сергеев (справа налево) на конференции : "Умный город — новое качество жизни" на Российском инвестиционном форуме (РИФ-2018) в Сочи.
На фото: министр спорта РФ Павел Колобков во время интервью в студии радио Sputnik на Российском инвестиционном форуме (РИФ-2018) в Сочи.
На фото: директор фонда "Росконгресс" Александр Стуглев (в центре) во время посещения стенда МИА "Россия сегодня" на Российском инвестиционном форуме (РИФ-2018) в Сочи.
На фото: министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации Михаил Мень на конференции : "Умный город — новое качество жизни" на Российском инвестиционном форуме (РИФ-2018) в Сочи.
На фото: председатель совета Центра стратегических разработок Алексей Кудрин во время посещения стенда "РИА Новости" на Российском инвестиционном форуме (РИФ-2018) в Сочи.
На фото: министр финансов Российской Федерации Антон Силуанов во время конференции на тему: "Налоговая система России: отвечая на вызовы" на Российском инвестиционном форуме (РИФ-2018) в Сочи.
На фото: губернатор Московской области Андрей Воробьев (в центре) на Российском инвестиционном форуме (РИФ-2018) в Сочи.
На фото: председатель Счётной палаты РФ Татьяна Голикова во время конференции на тему: "Налоговая система России: отвечая на вызовы" на Российском инвестиционном форуме (РИФ-2018) в Сочи.
На фото: министр энергетики РФ Александр Новак (слева) и генеральный директор ПАО "Россети" Павел Ливинский на Российском инвестиционном форуме (РИФ-2018) в Сочи.