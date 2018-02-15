В Сочи наградили лауреатов конкурса "Премия развития"

СОЧИ, 15 фев — РИА Новости. Премьер-министр Дмитрий Медведев награждает лауреатов конкурса "Премия развития", учрежденного Внешэкономбанком.
В частности, награждается победитель в номинации "Лучший инфраструктурный проект" компания "Трансхолдлизинг" за проект приобретения вагонов для Московского метроа, который предполагал поставку 664 вагонов метро в 2014-2016 годах.
Награждается также победитель в номинации "Лучший проект в отраслях промышленности" дивизион "Силовые агрегаты" группы "ГАЗ". Премия вручается за проект по созданию и организации производства нового семейства двигателей ЯМЗ-530 с применением передового опыта в области проектирования и испытания.
Что касается номинации "Лучший проект в цифровой экономике" и "Лучший инновационный стартап", то победителями стали "Смартсидс" и "Аврора Роботикс" соответственно. Проект "Смартсидс" представляет собой IT-платформу для автоматизации перевозки сельскохозяйственных и других грузов с перспективой создания единого информационного пространства для проведения сделок по сельхозпродукции. Проект "Аврора Роботикс" — это система автономного управления сельскохозяйственной техникой, механизмы которого контролируются через центральный компьютер.
На фото: глава Американской торговой палаты в России (AmCham) Алексис Родзянко, который в ходе форума попробовал себя в роли выпускающего РИА Новости.
На фото: председатель комитета Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации по бюджету и налогам Андрей Макаров во время конференции на тему: "Налоговая система России: отвечая на вызовы".
На фото: Александр Бречалов, Михаил Мень, Михаил Осеевский и Леонид Сергеев (справа налево) на конференции : "Умный город — новое качество жизни" на Российском инвестиционном форуме (РИФ-2018) в Сочи.
На фото: министр спорта РФ Павел Колобков во время интервью в студии радио Sputnik на Российском инвестиционном форуме (РИФ-2018) в Сочи.
На фото: директор фонда "Росконгресс" Александр Стуглев (в центре) во время посещения стенда МИА "Россия сегодня" на Российском инвестиционном форуме (РИФ-2018) в Сочи.
На фото: министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации Михаил Мень на конференции : "Умный город — новое качество жизни" на Российском инвестиционном форуме (РИФ-2018) в Сочи.
На фото: председатель совета Центра стратегических разработок Алексей Кудрин во время посещения стенда "РИА Новости" на Российском инвестиционном форуме (РИФ-2018) в Сочи.
На фото: министр финансов Российской Федерации Антон Силуанов во время конференции на тему: "Налоговая система России: отвечая на вызовы" на Российском инвестиционном форуме (РИФ-2018) в Сочи.
На фото: губернатор Московской области Андрей Воробьев (в центре) на Российском инвестиционном форуме (РИФ-2018) в Сочи.
На фото: председатель Счётной палаты РФ Татьяна Голикова во время конференции на тему: "Налоговая система России: отвечая на вызовы" на Российском инвестиционном форуме (РИФ-2018) в Сочи.
На фото: министр энергетики РФ Александр Новак (слева) и генеральный директор ПАО "Россети" Павел Ливинский на Российском инвестиционном форуме (РИФ-2018) в Сочи.