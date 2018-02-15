В Сочи наградили лауреатов конкурса "Премия развития"

Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев выступает на пленарном заседании Инвестиции в регионы – инвестиции в будущее Российского инвестиционного форума Сочи-2018. 15 февраля 2018

Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев выступает на пленарном заседании Инвестиции в регионы – инвестиции в будущее Российского инвестиционного форума Сочи-2018. 15 февраля 2018

СОЧИ, 15 фев — РИА Новости. Премьер-министр Дмитрий Медведев награждает лауреатов конкурса "Премия развития", учрежденного Внешэкономбанком.

Церемония проходит в рамках Российского инвестиционного форума в Сочи.

В частности, награждается победитель в номинации "Лучший инфраструктурный проект" компания "Трансхолдлизинг" за проект приобретения вагонов для Московского метроа, который предполагал поставку 664 вагонов метро в 2014-2016 годах.

Награждается также победитель в номинации "Лучший проект в отраслях промышленности" дивизион "Силовые агрегаты" группы "ГАЗ". Премия вручается за проект по созданию и организации производства нового семейства двигателей ЯМЗ-530 с применением передового опыта в области проектирования и испытания.

В номинации "Лучший экспортный проект" победила компания "Новомет-Пермь" за проект по поставке российского высокотехнологичного оборудования для нефтедобычи в Объединенные Арабские Эмираты.

Что касается номинации "Лучший проект в цифровой экономике" и "Лучший инновационный стартап", то победителями стали "Смартсидс" и "Аврора Роботикс" соответственно. Проект "Смартсидс" представляет собой IT-платформу для автоматизации перевозки сельскохозяйственных и других грузов с перспективой создания единого информационного пространства для проведения сделок по сельхозпродукции. Проект "Аврора Роботикс" — это система автономного управления сельскохозяйственной техникой, механизмы которого контролируются через центральный компьютер.