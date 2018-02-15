Медведев рассказал об измерении эффективности контроля бизнеса

Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев выступает на пленарном заседании Инвестиции в регионы – инвестиции в будущее Российского инвестиционного форума Сочи-2018. 15 февраля 2018

Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев выступает на пленарном заседании Инвестиции в регионы – инвестиции в будущее Российского инвестиционного форума Сочи-2018. 15 февраля 2018

СОЧИ, 15 фев — РИА Новости. Реформа контрольно-надзорной деятельности должна избавить предпринимателей от излишней административной опеки, эффективность контроля уже начинает измеряться не штрафами, а работой по профилактике нарушений, заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев в выступлении на Российском инвестиционном форуме в Сочи.

"Избавить предпринимателей от излишней административной опеки должна и реформа контрольно-надзорной деятельности. В Государственной думе находится законопроект, который систематизирует все виды государственного контроля. Должна быть создана система умного контроля. Уже сейчас контролирующие органы обязаны публиковать перечень требований к тем, кого они проверяют. Заработал единый реестр проверок", — сообщил Медведев.

"Эффективность контроля мы начинаем мерить не штрафами и санкциями, а тем, как ведется работа по профилактике нарушений. В целом эта работа будет продолжена. Более того, во многом от эффективной работы контрольных органов зависит бизнес-климат и ситуация на местах. Важно, чтобы главы регионов были координаторами проведения этой реформы с участием и местных контролеров и, конечно, местного бизнеса", — отметил премьер-министр.

МИА "Россия сегодня" является генеральным информационным партнером Российского инвестиционного форума в Сочи, который проходит с 15 по 16 февраля. Агентство экономической информации "Прайм" медиагруппы "Россия сегодня" выступает информационным партнером форума.