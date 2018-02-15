СОЧИ, 15 фев — РИА Новости. Приток инвестиций должен не только обеспечивать работу традиционных отраслей, но и приводить к появлению и развитию новых, заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев, выступая на пленарной сессии сочинского инвестиционного форума.

"По итогам прошлого года наблюдается оживление инвестиционной активности и экономической ситуации в целом. Однако этого недостаточно. Важно, чтобы приток инвестиций не только обеспечивал работу традиционных отраслей, но и приводил к появлению и развитию новых", — сказал Медведев.

"Если мы хотим построить сильную и здоровую экономику страны в целом и регионов в частности, наше внимание должно быть сосредоточено на том, чтобы ее структура становилась более разнообразной, а умение управлять ею совершенствовалось. Именно в такой логике мы и действуем", — добавил премьер.

МИА "Россия сегодня" является генеральным информационным партнером Российского инвестиционного форума. Агентство экономической информации "Прайм" медиагруппы "Россия сегодня" выступает информационным партнером.