Медведев рассказал о приросте налога на прибыль

СОЧИ, 15 фев — РИА Новости. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев заявил, что в субъекты РФ возвращаются порядка 36 миллиардов рублей прироста налога на прибыль, это надо распространить на отношения региона и муниципалитета.

"С прошлого года за достижения наивысших темпов роста выделяются гранты. С этого года в региональные бюджеты возвращается прирост налога на прибыль организаций — порядка 36 миллиардов рублей. Мы продолжаем всесторонне совершенствовать инвестклимат и по этому направлению. Такие же подходы следует распространить и на отношения уровнем ниже, на отношения между регионом и муниципалитетом", — сказал Медведев на пленарном заседании Российского инвестиционного форума в Сочи.

МИА "Россия сегодня" является генеральным информационным партнером Российского инвестиционного форума в Сочи, который проходит с 15 по 16 февраля. Агентство экономической информации "Прайм" медиагруппы "Россия сегодня" выступает информационным партнером форума.