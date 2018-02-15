Нижний порог стоимости "народных" ОФЗ может быть снижен, заявил Силуанов

СОЧИ, 15 фев — РИА Новости. Минфин РФ не исключает снижения минимального уровня стоимости облигаций федерального займа для населения (ОФЗ-н) при размещении следующих выпусков бумаг, заявил журналистам глава Минфина Антон Силуанов в кулуарах Российского инвестиционного форума.
"Мы видим, что для облигаций для населения можно было бы установить более интересные корректировки в действующем механизме выпуска… в том числе, снизить минимальный уровень стоимости такой облигации", — сказал Силуанов.
По его словам, банки, которые в прошлом году распространяли ОФЗ-н — Сбербанк и ВТБ, — сами стали выпускать облигации для населения. "Поэтому мы для них получились как конкуренты, и спрос на наши облигации несколько снизился среди населения", — пояснил министр.
"(Доходность облигаций — ред.) тоже определяется рынком в зависимости от стоимости облигаций федерального займа, поэтому в целом мы видим, что снижение доходности наших бумаг, в том числе, будет и для населения. Но в чем преимущество — это то, что все равно доходность по нашим бумагам выше, чем доходность по депозитам, надежнее целого ряда депозитов банков. Я согласен, что если бы это был более ликвидный инструмент, повысилась бы его привлекательность", — заключил он.
МИА "Россия сегодня" является генеральным информационным партнером Российского инвестиционного форума в Сочи, который проходит с 15 по 16 февраля. Агентство экономической информации "Прайм" медиагруппы "Россия сегодня" выступает информационным партнером форума.
На фото: глава Американской торговой палаты в России (AmCham) Алексис Родзянко, который в ходе форума попробовал себя в роли выпускающего РИА Новости.
На фото: председатель комитета Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации по бюджету и налогам Андрей Макаров во время конференции на тему: "Налоговая система России: отвечая на вызовы".
На фото: Александр Бречалов, Михаил Мень, Михаил Осеевский и Леонид Сергеев (справа налево) на конференции : "Умный город — новое качество жизни" на Российском инвестиционном форуме (РИФ-2018) в Сочи.
На фото: министр спорта РФ Павел Колобков во время интервью в студии радио Sputnik на Российском инвестиционном форуме (РИФ-2018) в Сочи.
На фото: директор фонда "Росконгресс" Александр Стуглев (в центре) во время посещения стенда МИА "Россия сегодня" на Российском инвестиционном форуме (РИФ-2018) в Сочи.
На фото: министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации Михаил Мень на конференции : "Умный город — новое качество жизни" на Российском инвестиционном форуме (РИФ-2018) в Сочи.
На фото: председатель совета Центра стратегических разработок Алексей Кудрин во время посещения стенда "РИА Новости" на Российском инвестиционном форуме (РИФ-2018) в Сочи.
На фото: министр финансов Российской Федерации Антон Силуанов во время конференции на тему: "Налоговая система России: отвечая на вызовы" на Российском инвестиционном форуме (РИФ-2018) в Сочи.
На фото: губернатор Московской области Андрей Воробьев (в центре) на Российском инвестиционном форуме (РИФ-2018) в Сочи.
На фото: председатель Счётной палаты РФ Татьяна Голикова во время конференции на тему: "Налоговая система России: отвечая на вызовы" на Российском инвестиционном форуме (РИФ-2018) в Сочи.
На фото: министр энергетики РФ Александр Новак (слева) и генеральный директор ПАО "Россети" Павел Ливинский на Российском инвестиционном форуме (РИФ-2018) в Сочи.