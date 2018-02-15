Работу над стратегией пространственного развития завершат в 2018 году

СОЧИ, 15 фев — РИА Новости. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев сообщил, что работа над стратегией пространственного развития до 2025 года будет завершена в текущем году, она определит преимущества и специализацию каждого региона.

По словам премьера, в каждом регионе РФ живут по-разному, но в любом городе и регионе могут быть созданы возможности для развития, исходя из перспективных отраслей его специализации.

"Для этого надо найти ключ его развития: перспективную специализацию, конкурентное преимущество, найти свое лицо. В этом должна помочь Стратегия пространственного развития на период до 2025 года. Работа над ней завершится в этом году. Ответы, которые Стратегия должна дать: каковы конкурентные преимущества и перспективные специализации для каждого российского региона; как воплотить в жизнь потенциал каждой части нашей страны, сделать этот потенциал востребованным для бизнеса. Практическим результатом Стратегии должен стать вот этот самый инфраструктурный каркас", — сказал Медведев на Российском инвестиционном форуме.

Премьер-министр указал, что при разработке документа нужно исходить из двух аспектов. "Во-первых, на карте должны появиться не только мегапроекты, но и множество точек для приложения сил малого и среднего бизнеса, чтобы развивались не только центры глобальной конкуренции, мегаполисы, агломерации — хотя это очень важно, это именно так, — но появлялось и как можно больше центров иного масштаба", — отметил глава правительства.

По словам Медведева, речь идет о малых и средних поселениях, где нужно выделить одно-два конкурентных преимущества и сосредоточиться на их развитии. "В нашей стране около тысячи таких мест, проживает в них почти 30 миллионов человек — это нужно иметь в виду. И примеры этому есть, они достаточно часто упоминаются: такие небольшие поселения, как Великий Устюг, Мышкин, Таштагол и много-много других", — отметил он.

"Во-вторых, планы регионов по созданию собственной инфраструктуры должны быть увязаны между собой, я уже об этом сегодня говорил. Тем более, ведь дороги не заканчиваются на территории одного региона, они перетекают в другой. Мы все с вами неоднократно сталкивались с ситуацией, когда, переезжая границу одного региона и попадая на территорию другого, качество дороги радикальным образом отличается. Просто едешь, с одной стороны — автобан, а с другой стороны — военная дорога. Это плохо, конечно", — добавил Медведев.

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