Медведев призвал защищать конкуренцию на федеральном и региональном уровнях

Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев выступает на пленарном заседании Инвестиции в регионы – инвестиции в будущее Российского инвестиционного форума Сочи-2018. 15 февраля 2018

Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев выступает на пленарном заседании Инвестиции в регионы – инвестиции в будущее Российского инвестиционного форума Сочи-2018. 15 февраля 2018

СОЧИ, 15 фев — РИА Новости. Значительная часть конкурентных предприятий в России находится под влиянием продолжающего расширяться госсектора, от этого необходимо защищаться, заявил премьер Дмитрий Медведев на пленарном заседании Российского инвестиционного форума в Сочи.

"Очевидно, что значительная часть конкурентных отраслей находится под влиянием государственного сектора, и это, наверно, не очень хорошо", — сказал Медведев.

"Более того в ряде сегментов этот государственный сектор продолжает расширяться. Приходят и говорят: "Давайте то или иное направление обязательно включим в госкорпорацию". А зачем, если это конкурентное направление?" — добавил он.

"Мы сами и на федеральном уровне, и на региональном уровне должны от подобного рода действий, которые ломают конкуренцию, защищаться", — заключил премьер.