Медведев призвал защищать конкуренцию на федеральном и региональном уровнях

СОЧИ, 15 фев — РИА Новости. Значительная часть конкурентных предприятий в России находится под влиянием продолжающего расширяться госсектора, от этого необходимо защищаться, заявил премьер Дмитрий Медведев на пленарном заседании Российского инвестиционного форума в Сочи.
"Более того в ряде сегментов этот государственный сектор продолжает расширяться. Приходят и говорят: "Давайте то или иное направление обязательно включим в госкорпорацию". А зачем, если это конкурентное направление?" — добавил он.
"Мы сами и на федеральном уровне, и на региональном уровне должны от подобного рода действий, которые ломают конкуренцию, защищаться", — заключил премьер.