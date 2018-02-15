Силуанов сообщил, что Минфин ищет альтернативу налогу на движимое имущество

СОЧИ, 15 фев — РИА Новости. Минфин РФ хочет отменить налог на движимое имущество в России и ищет ему альтернативу, чтобы такая отмена не привела к потерям региональных бюджетов, заявил журналистам министр финансов Антон Силуанов.

"Мы слышим, что для бизнеса это сложный налог (налог на движимое имущество — ред.), некоторые говорят, что это налог на модернизацию, потому что мы облагаем то имущество, которое еще не амортизировано, соответственно это новое имущество. Поэтому, слыша предложения бизнеса, будем искать альтернативы менее тяжелые для предпринимателей, но в то же время мы должны заботиться и о наполнении региональных бюджетов", — сказал Силуанов в кулуарах инвестиционного форума в Сочи

По его словам, в качестве альтернативы рассматриваются разные источники. Отвечая на вопрос о том, может ли налог с продаж стать такой альтернативой, министр заявил, что такой налог не в лучшей степени себя зарекомендовал в прошлом.

"Но какие-то источники, я сейчас не хочу забегать вперед, для субъектов РФ могут быть предложены в обмен на сложный для бизнеса налог на движимое имущество", — сказал Силуанов. Сумма таких выпадающих доходов регионов, по оценке Минфина, может быть весьма существенной.

Принятый минувшей осенью закон фактически вернул налог на движимое имущество с 1 января 2018 года, отменив федеральную льготу, благодаря которой он был обнулен. Теперь такую льготу могут давать только субъекты РФ, принимая соответствующие региональные законы. С 2018 года ставка установлена на уровне 1,1%, а с 2019 года – 2,2%. Представители бизнеса неоднократно выражали обеспокоенность из-за такого увеличения налоговой нагрузки, отмечая, что большинство регионов льготу вводить не планируют.

"Могу сказать, что 25 субъектов РФ по налогу на движимое имущество приняли отдельные решения со льготами: или вообще его не ввели, либо ввели преференции для высокоэффективного инновационного оборудования. Теперь у нас, по нашим оценкам, общий объем поступления налога составит 58 миллиардов рублей (за 2018 год — ред.)", — сказал Силуанов.

МИА "Россия сегодня" является генеральным информационным партнером Российского инвестиционного форума в Сочи, который проходит с 15 по 16 февраля. Агентство экономической информации "Прайм" медиагруппы "Россия сегодня" выступает информационным партнером форума.