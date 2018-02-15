Силуанов сообщил, что Минфин ищет альтернативу налогу на движимое имущество

СОЧИ, 15 фев — РИА Новости. Минфин РФ хочет отменить налог на движимое имущество в России и ищет ему альтернативу, чтобы такая отмена не привела к потерям региональных бюджетов, заявил журналистам министр финансов Антон Силуанов.
По его словам, в качестве альтернативы рассматриваются разные источники. Отвечая на вопрос о том, может ли налог с продаж стать такой альтернативой, министр заявил, что такой налог не в лучшей степени себя зарекомендовал в прошлом.
"Но какие-то источники, я сейчас не хочу забегать вперед, для субъектов РФ могут быть предложены в обмен на сложный для бизнеса налог на движимое имущество", — сказал Силуанов. Сумма таких выпадающих доходов регионов, по оценке Минфина, может быть весьма существенной.
Принятый минувшей осенью закон фактически вернул налог на движимое имущество с 1 января 2018 года, отменив федеральную льготу, благодаря которой он был обнулен. Теперь такую льготу могут давать только субъекты РФ, принимая соответствующие региональные законы. С 2018 года ставка установлена на уровне 1,1%, а с 2019 года – 2,2%. Представители бизнеса неоднократно выражали обеспокоенность из-за такого увеличения налоговой нагрузки, отмечая, что большинство регионов льготу вводить не планируют.
МИА "Россия сегодня" является генеральным информационным партнером Российского инвестиционного форума в Сочи, который проходит с 15 по 16 февраля. Агентство экономической информации "Прайм" медиагруппы "Россия сегодня" выступает информационным партнером форума.
На фото: глава Американской торговой палаты в России (AmCham) Алексис Родзянко, который в ходе форума попробовал себя в роли выпускающего РИА Новости.
На фото: председатель комитета Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации по бюджету и налогам Андрей Макаров во время конференции на тему: "Налоговая система России: отвечая на вызовы".
На фото: Александр Бречалов, Михаил Мень, Михаил Осеевский и Леонид Сергеев (справа налево) на конференции : "Умный город — новое качество жизни" на Российском инвестиционном форуме (РИФ-2018) в Сочи.
На фото: министр спорта РФ Павел Колобков во время интервью в студии радио Sputnik на Российском инвестиционном форуме (РИФ-2018) в Сочи.
На фото: директор фонда "Росконгресс" Александр Стуглев (в центре) во время посещения стенда МИА "Россия сегодня" на Российском инвестиционном форуме (РИФ-2018) в Сочи.
На фото: министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации Михаил Мень на конференции : "Умный город — новое качество жизни" на Российском инвестиционном форуме (РИФ-2018) в Сочи.
На фото: председатель совета Центра стратегических разработок Алексей Кудрин во время посещения стенда "РИА Новости" на Российском инвестиционном форуме (РИФ-2018) в Сочи.
На фото: министр финансов Российской Федерации Антон Силуанов во время конференции на тему: "Налоговая система России: отвечая на вызовы" на Российском инвестиционном форуме (РИФ-2018) в Сочи.
На фото: губернатор Московской области Андрей Воробьев (в центре) на Российском инвестиционном форуме (РИФ-2018) в Сочи.
На фото: председатель Счётной палаты РФ Татьяна Голикова во время конференции на тему: "Налоговая система России: отвечая на вызовы" на Российском инвестиционном форуме (РИФ-2018) в Сочи.
На фото: министр энергетики РФ Александр Новак (слева) и генеральный директор ПАО "Россети" Павел Ливинский на Российском инвестиционном форуме (РИФ-2018) в Сочи.