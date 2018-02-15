Глава Коми и ЕАБР на форуме в Сочи подписали меморандум о сотрудничестве

С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 фев — РИА Новости. Глава республики Коми Сергей Гапликов и председатель правления Евразийского банка развития (ЕАБР) Андрей Бельянинов в рамках Российского инвестиционного форума в Сочи подписали меморандум о сотрудничестве, сообщает пресс-служба главы республики.

"В рамках настоящего меморандума правительство республики Коми и Евразийский банк развития договорились о взаимодействии в реализации инвестиционных проектов в сферах промышленности, сельского хозяйства, развития инфраструктуры (строительство логистических терминалов, мостов, дорог и других объектов), разработки месторождений природных ископаемых (включая добычу и переработку сырья), энергетики, лесопереработки", — говорится в сообщении.

Кроме того, планируется проведение консультаций по механизмам и инструментам поддержки и развития малого и среднего предпринимательства.

Ранее сообщалось, что делегация Коми во главе с Гапликовым примет участие в Российском инвестиционном форуме в Сочи. На полях форума планируется также подписать трехстороннее соглашение между правительством республики Коми, министерством связи и массовых коммуникаций РФ и ПАО "Ростелеком" о совместной деятельности в сфере реализации инвестиционных проектов на территории республики.

МИА "Россия сегодня" является генеральным информационным партнером Российского инвестиционного форума. Агентство экономической информации "Прайм" медиагруппы "Россия сегодня" выступает информационным партнером.