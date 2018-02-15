Минфин не ожидает "провала" оборонных расходов в этом году, заявил Силуанов

СОЧИ, 15 фев — РИА Новости. Минфин РФ не ожидает "провала" оборонных расходов в 2018 году, но не исключает переноса на следующий год части бюджетных средств, предусмотренных на расходы Минобороны в текущем году, заявил журналистам министр финансов Антон Силуанов в кулуарах инвестиционного форума в Сочи.

"Не исключаю, что такая же ситуация может возникнуть в конце этого года, когда какой-то объем перейдет на 2019 год, но в целом по году провала не будет", — сказал он, отвечая на вопрос о возможном сокращении расходов на гособоронзаказ, которое стало одной из причин провала в российской промышленности в конце 2017 года.

"Мы с Минобороны разработали механизм, в соответствии с которым деньги, неизрасходованные в текущем году, переходят на следующий год", — сказал министр, отметив, что таким образом у Минобороны не будет стимула "загонять весь бюджет текущего года в авансы".

В предыдущие годы, по его словам, министерство, чтобы неизрасходованные бюджетные деньги не пропали в конце года, было вынуждено "загонять лимиты текущего года в авансирование, при этом авансы достигали 80% гособоронзаказа и больше".

"Сейчас договорились, что все, что не потрачено Минобороны, переходит на следующий год. Не нужно авансировать, не нужно потом бегать за этими деньгами, которые распорядители средств распихивают по всем уровням, потом ищи-свищи их. Это как раз явилось тем основанием, что объем расходов в 2017 году на оборону несколько сократился, на 200-300 миллиардов рублей", — объяснил Силуанов.

"Эти же деньги — 200-300 миллиардов рублей- будут потрачены в текущем году", — добавил он.

МИА "Россия сегодня" является генеральным информационным партнером Российского инвестиционного форума в Сочи, который проходит с 15 по 16 февраля. Агентство экономической информации "Прайм" медиагруппы "Россия сегодня" выступает информационным партнером форума.