РЖД могут обеспечить экологически чистую перевозку мусора, заявил Белозеров

СОЧИ, 15 фев — РИА Новости. "Российские железные дороги" готовы обеспечить экологически чистую перевозку мусорных отходов, заявил гендиректор компании Олег Белозеров.

"Мы готовы обеспечить экологически чистую транспортировку (мусора — ред.). На сегодняшний момент мы понимаем, что это можно делать в интермодальном контейнере. Мы понимаем, что железнодорожный транспорт максимально удобен для агломераций, поскольку мы не будем "забивать" дороги", — сказал Белозеров в ходе выступления на пленарной сессии в рамках Российского инвестиционного форума в Сочи.

Белозеров добавил, что РЖД готовы осуществлять такие перевозки на дальние расстояния и для этого был установлен специальный тариф. "Такой четко отлаженный механизм в будущем будет отработан", — выразил уверенность гендиректор. Однако, по его мнению, "пока есть отрицательные элементы в части экономических расчетов".

Также он отметил, что в РФ в ближайшем будущем может начать развиваться механизм "зеленых облигаций". "Мы знаем, что есть "зеленые облигации" за рубежом. У нас пока такого механизма нет. Считаю, что в ближайшее время он действительно начнет развиваться, ставки ниже под специальные требования. Думаем, что такой механизм у нас тоже мог бы быть разработан", — сказал глава РЖД.

МИА "Россия сегодня" является генеральным информационным партнером Российского инвестиционного форума в Сочи, который проходит 15-16 февраля. Агентство экономической информации "Прайм" медиагруппы "Россия сегодня" выступает информационным партнером форума.