Инфляция в этом году будет держаться на уровне около 3%, считает Силуанов

Министр финансов Российской Федерации Антон Силуанов во время конференции на тему: Налоговая система России: отвечая на вызовы на Российском инвестиционном форуме в Сочи. 15 февраля 2018

Министр финансов Российской Федерации Антон Силуанов во время конференции на тему: Налоговая система России: отвечая на вызовы на Российском инвестиционном форуме в Сочи. 15 февраля 2018

СОЧИ, 15 фев — РИА Новости. Инфляция в России в 2018 году будет держаться на уровне около 3%; на ее динамику будут влиять цены на нефть, санкции и повышение зарплат в экономике, заявил министр финансов РФ Антон Силуанов.

"В январе серьезно повысились выплаты зарплат. Безусловно, это влияет на инфляционные последствия. С другой стороны, мы, конечно, проводим жесткую бюджетную политику. Поэтому, конечно, мы считаем, что инфляция будет находиться в пределах ожидаемых уровней в 4%. Будет ли она 2% — мне сложно сейчас сказать. Думаю, это будет ближе к серединному значению — между 2% и 4%, то есть около 3%", — сказал Силуанов журналистам в кулуарах Российского инвестиционного форума

По итогам 2017 года инфляция в РФ составила рекордно низкие 2,5%. Прогноз Минэкономразвития по инфляции на 2018 год — 4%, однако министерство ожидает, что в июне инфляция в годовом выражении может снизиться до уровня около 2%.

"На факторы инфляции будут влиять цены на нефть, как пойдут санкции, как отреагируют цены после повышения зарплат сначала бюджетникам, а после этого и в частном секторе. Как будут сказываться эти факторы на росте цен — поживем-увидим", — отметил Силуанов.

Резкие колебания цен и дефляция также негативны для экономики, напомнил он. "Нужны стабильные прогнозируемые цены — это будет дополнительный аргумент Центральному банку снижать ставки, чего мы все ждем", — считает министр.

МИА "Россия сегодня" является генеральным информационным партнером Российского инвестиционного форума в Сочи, который проходит 15-16 февраля. Агентство экономической информации "Прайм" медиагруппы "Россия сегодня" выступает информационным партнером форума.