Инфляция в России не должна выходить за рамки 4% в год, заявил Медведев

Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев выступает на пленарном заседании Инвестиции в регионы – инвестиции в будущее Российского инвестиционного форума Сочи-2018. 15 февраля 2018

Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев выступает на пленарном заседании Инвестиции в регионы – инвестиции в будущее Российского инвестиционного форума Сочи-2018. 15 февраля 2018

СОЧИ, 15 фев — РИА Новости. Инфляция в России и в дальнейшем не должна выходить за рамки 4% в год, заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.

"Низкая инфляция, которая не должна выходить за определенные рамки. Вот мы говорили о 4% (в год), сейчас она еще ниже, прозрачная и предсказуемая тарифная политика", — сказал Медведев, выступая в ходе пленарного заседания Российского инвестиционного форума в Сочи

МИА "Россия сегодня" является генеральным информационным партнером Российского инвестиционного форума в Сочи, который проходит с 15 по 16 февраля. Агентство экономической информации "Прайм" медиагруппы "Россия сегодня" выступает информационным партнером форума.