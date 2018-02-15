Медведев обсудит с главами регионов условия по решению экономических задач

СОЧИ, 15 фев — РИА Новости. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев обсудит завтра с руководителями регионов создание условий, в которых региональные и местные власти могли бы сами решать задачи экономики и социальной сферы.

"Мы будем искать способы поддержать тех, кому это нужно, но главная цель — это создать условия, в которых региональные и местные власти могли бы самостоятельно решать задачи в собственной экономике и социальной сфере. Это заложено в утверждённых президентом основах региональной политики. Именно на это был направлен ряд последних решений в сфере межбюджетных отношений. Завтра на эту тему подробно поговорим со всеми руководителями регионов", — сказал Медведев, выступая на пленарном заседании Российского инвестиционного форума.

МИА "Россия сегодня" является генеральным информационным партнером Российского инвестиционного форума в Сочи, который проходит с 15 по 16 февраля. Агентство экономической информации "Прайм" медиагруппы "Россия сегодня" выступает информационным партнером форума.