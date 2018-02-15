Медведев считает, что бюджет в этом году может стать профицитным

Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев во время осмотра выставочных стендов ряда регионов на Российском инвестиционном форуме Сочи-2018. 15 февраля 2018

Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев во время осмотра выставочных стендов ряда регионов на Российском инвестиционном форуме Сочи-2018. 15 февраля 2018

СОЧИ, 15 фев — РИА Новости. Российский бюджет сбалансирован, в этом году он может стать профицитным, начато пополнение суверенного фонда, заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев в ходе пленарного заседания Российского инвестиционного форума в Сочи.

"У нас сбалансированный бюджет, в этом году он, и кстати, вполне может стать профицитным. И мы начинаем накопление средств в нашем суверенном фонде", — сказал Медведев.

МИА "Россия сегодня" является генеральным информационным партнером Российского инвестиционного форума в Сочи, который проходит с 15 по 16 февраля. Агентство экономической информации "Прайм" медиагруппы "Россия сегодня" выступает информационным партнером форума.