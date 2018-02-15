Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев выступает на пленарном заседании Инвестиции в регионы – инвестиции в будущее Российского инвестиционного форума Сочи-2018. 15 февраля 2018

Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев выступает на пленарном заседании Инвестиции в регионы – инвестиции в будущее Российского инвестиционного форума Сочи-2018. 15 февраля 2018

СОЧИ, 15 фев — РИА Новости. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев заявил о необходимости сконцентрировать усилия на дальнейшем улучшении бизнес-климата в России, на создании стабильных правил игры для бизнеса.

"Мы знаем, на чем сконцентрировать усилия. Прежде всего, на создании стабильных и предсказуемых правил игры для бизнеса. Росте инвестиций. И на дальнейшем улучшении бизнес-климата", — сказал Медведев, выступая на Российском инвестфоруме в Сочи.

МИА "Россия сегодня" является генеральным информационным партнером Российского инвестиционного форума. Агентство экономической информации "Прайм" медиагруппы "Россия сегодня" выступает информационным партнером.