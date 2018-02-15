Медведев поручил проработать увеличение объема размещения ОФЗ в этом году

Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев выступает на пленарном заседании Инвестиции в регионы – инвестиции в будущее Российского инвестиционного форума Сочи-2018. 15 февраля 2018

Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев выступает на пленарном заседании Инвестиции в регионы – инвестиции в будущее Российского инвестиционного форума Сочи-2018. 15 февраля 2018

СОЧИ, 15 фев — РИА Новости. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поручил Минфину проработать вопрос об увеличении объема размещения облигаций федерального займа (ОФЗ) для населения в 2018 году до 100 миллиардов рублей.

"Еще один хороший пример инструментов долгосрочного инвестирования — выпуск облигаций федерального займа для физических лиц. Их продажа стартовала весной прошлого года. Первая же эмиссия была раскуплена очень быстро. В итоге люди приобрели ОФЗ на сумму 30 миллиардов рублей. Мы видим, что люди доверяют этим ценным бумагам из-за их надежности и доходности, и, соответственно, собственными средствами участвуют в развитии страны", — сказал Медведев в ходе пленарного заседания Российского инвестиционного форума

В связи с этим Медведев заявил, о поручении министерству финансов. "Поручаю Минфину проработать вопрос об увеличении объема эмиссии в 2018 году до 100 миллиардов рублей. Считаю правильным распространить эту практику и на региональный уровень, чтобы субъекты были заинтересованы в выпуске своих ценных бумаг для физических лиц", — отметил премьер.

МИА "Россия сегодня" является генеральным информационным партнером Российского инвестиционного форума в Сочи, который проходит с 15 по 16 февраля. Агентство экономической информации "Прайм" медиагруппы "Россия сегодня" выступает информационным партнером форума.