Медведев утвердил фабрику проектного финансирования на базе ВЭБа

Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев выступает на пленарном заседании Инвестиции в регионы – инвестиции в будущее Российского инвестиционного форума Сочи-2018. 15 февраля 2018

Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев выступает на пленарном заседании Инвестиции в регионы – инвестиции в будущее Российского инвестиционного форума Сочи-2018. 15 февраля 2018

СОЧИ, 15 фев — РИА Новости. Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал документ об утверждении фабрики проектного финансирования на базе Внешэкономбанка, а также правила предоставления субсидий этой госкорпорации.

"Сегодня я подписал решение об утверждении программы фабрики проектного финансирования, а также правило предоставления субсидий ВЭБу для осуществления кредитных сделок в рамках работы этой фабрики. То есть эта фабрика создана", — сказал глава правительства в ходе пленарной сессии Российского инвестиционного форума в Сочи.

"И сегодня мы подпишем ключевые соглашения о сотрудничестве Внешэкономбанка и коммерческих банков, а также об организации финансирования с инициаторами проекта", — рассказал премьер.

"На начальном этапе таких проектов одобрено 6, общая сумма инвестиций — порядка 180 миллиардов рублей. В значительной степени это частные средства", — отметил он.

МИА "Россия сегодня" является генеральным информационным партнером Российского инвестиционного форума в Сочи, который проходит с 15 по 16 февраля. Агентство экономической информации "Прайм" медиагруппы "Россия сегодня" выступает информационным партнером форума.