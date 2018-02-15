Медведев призвал "оцифровать" взаимодействие государства и бизнеса

СОЧИ, 15 фев — РИА Новости. Нужно максимально "оцифровать" взаимодействие государства и бизнеса, а также исключить всякую возможность "надавить" на предпринимателей, заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев, выступая на пленарном заседании Российского инвестиционного форума.

Как отметил премьер, на региональном уровне по-прежнему остаются проблемы, с которыми сталкивается бизнес. "Поэтому сделать нужно больше, особенно по строительству, корпоративному управлению и по таможенному регулированию – это уже федеральный уровень. И, прежде всего, в сторону цифровизации отношений бизнеса и государства", — сказал Медведев.

По его словам, у России есть хороший опыт цифровизации отношений между человеком и государством, благодаря сети многофункциональных центров и порталов госуслуг люди экономят время и силы.

"А бизнес пока вынужден работать во многом по-старому. Это нужно исправить, максимально оцифровать взаимодействие бизнеса и государства. Прежде всего, на тех участках, где существует соблазн использовать властные отношения в своих интересах, для того чтобы исключить всякую возможность "надавить" на предпринимателей", — сказал Медведев.

МИА "Россия сегодня" является генеральным информационным партнером Российского инвестиционного форума. Агентство экономической информации "Прайм" медиагруппы "Россия сегодня" выступает информационным партнером.