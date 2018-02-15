Медведев рассказал, за счет чего динамика ВВП России вышла в плюс

Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев во время осмотра выставочных стендов ряда регионов на Российском инвестиционном форуме Сочи-2018. 15 февраля 2018

Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев во время осмотра выставочных стендов ряда регионов на Российском инвестиционном форуме Сочи-2018. 15 февраля 2018

СОЧИ, 15 фев — РИА Новости. Динамика ВВП РФ вышла в плюс, в том числе за счет адресной господдержки отраслей, заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.

"Динамика ВВП вышла в плюс, пусть даже он и относительно небольшой. В том числе за счет адресной поддержки отраслей. Не могу не отметить: в стране собран рекордный в истории урожай зерновых. Это означает, что на селе новый уклад", — сказал Медведев, выступая на сочинском инвестфоруме

"Мы обеспечили макроэкономическую стабильность, о необходимости которой так долго говорили разные люди. Даже под санкциями наша экономика стала менее зависима от внешних шоков и цен на сырье. Мы довели инфляцию до рекордно низкого уровня — 2,5% в прошлом году. А по итогам января этого года она снизилась до 2,2% (к январю 2017 года)", — отметил премьер.