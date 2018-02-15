Медведев рассказал, за счет чего динамика ВВП России вышла в плюс

СОЧИ, 15 фев — РИА Новости. Динамика ВВП РФ вышла в плюс, в том числе за счет адресной господдержки отраслей, заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.
"Мы обеспечили макроэкономическую стабильность, о необходимости которой так долго говорили разные люди. Даже под санкциями наша экономика стала менее зависима от внешних шоков и цен на сырье. Мы довели инфляцию до рекордно низкого уровня — 2,5% в прошлом году. А по итогам января этого года она снизилась до 2,2% (к январю 2017 года)", — отметил премьер.
На фото: глава Американской торговой палаты в России (AmCham) Алексис Родзянко, который в ходе форума попробовал себя в роли выпускающего РИА Новости.
На фото: председатель комитета Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации по бюджету и налогам Андрей Макаров во время конференции на тему: "Налоговая система России: отвечая на вызовы".
На фото: Александр Бречалов, Михаил Мень, Михаил Осеевский и Леонид Сергеев (справа налево) на конференции : "Умный город — новое качество жизни" на Российском инвестиционном форуме (РИФ-2018) в Сочи.
На фото: министр спорта РФ Павел Колобков во время интервью в студии радио Sputnik на Российском инвестиционном форуме (РИФ-2018) в Сочи.
На фото: директор фонда "Росконгресс" Александр Стуглев (в центре) во время посещения стенда МИА "Россия сегодня" на Российском инвестиционном форуме (РИФ-2018) в Сочи.
На фото: министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации Михаил Мень на конференции : "Умный город — новое качество жизни" на Российском инвестиционном форуме (РИФ-2018) в Сочи.
На фото: председатель совета Центра стратегических разработок Алексей Кудрин во время посещения стенда "РИА Новости" на Российском инвестиционном форуме (РИФ-2018) в Сочи.
На фото: министр финансов Российской Федерации Антон Силуанов во время конференции на тему: "Налоговая система России: отвечая на вызовы" на Российском инвестиционном форуме (РИФ-2018) в Сочи.
На фото: губернатор Московской области Андрей Воробьев (в центре) на Российском инвестиционном форуме (РИФ-2018) в Сочи.
На фото: председатель Счётной палаты РФ Татьяна Голикова во время конференции на тему: "Налоговая система России: отвечая на вызовы" на Российском инвестиционном форуме (РИФ-2018) в Сочи.
На фото: министр энергетики РФ Александр Новак (слева) и генеральный директор ПАО "Россети" Павел Ливинский на Российском инвестиционном форуме (РИФ-2018) в Сочи.